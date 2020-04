“Kia Promise”, pronta l’estensione delle garanzie

Per tutte le automobili Kia che hanno garanzia di 7 anni o 150 mila chilometri, in scadenza nel periodo 1 febbraio-30 aprile 2020, il termine viene prorogato al 30 giugno 2020. Con il programma “Kia Promise”, Kia Motors Corporation apre un ombrello protettivo sui suoi clienti.

Questa estensione tutela chi, in questo periodo di pandemia da COVID-19, è impossibilitato a portare il proprio veicolo presso l’assistenza, anche per un tagliando. Il programma “Kia Promise” si calcola che nel mondo possa interessare più di 500 mila proprietari di automobili Kia, che verranno contattati direttamente, ad ulteriore conferma della massima attenzione che viene loro riservata.

Kia Motors contatterà tutti i clienti interessati individualmente tramite (e-mail / telefonata / lettera) nei prossimi giorni, con maggiori dettagli sul programma “Kia Promise”. Con massima priorità alla sicurezza, alla salute e al benessere dei propri clienti, dei partner commerciali e dei propri dipendenti, il brand coreano continua a monitorare attentamente gli sviluppi dell’emergenza sanitaria in atto.

“Estendendo la copertura di garanzia, nei Paesi colpiti dalla pandemia di COVID-19, Kia Motors intende andare incontro alle esigenze dei suoi clienti, con una piccola azione concreta in questo non facile periodo. Il nostro obiettivo è di aiutare ad alleviare eventuali preoccupazioni sulla manutenzione e garanzia dei veicoli durante i periodi di distanziamento sociale” – il commento di Sangdae Kim, Senior Vice President e Head of the Global Customer Experience Division, presso Kia Motors Corporation

Il programma “Kia Promise” interessa i proprietari di automobili Kia in ben 142 Paesi in tutto il mondo.