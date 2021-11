Kia Stonic GT-Line 2021: crossover ibrido dal look sportivo

Stonic, il B-crossover di casa Kia, diventa ibrido grazie al sistema mild hybrid a 48V accoppiato al 1.0 sovralimentato a 3 cilindri. Noi l’abbiamo provato nell’allestimento “sportivo” GT-Line con cambio automatico DCT a 7 rapporti.

Il design esterno della versione GT Line regala, senza dubbio, un tocco più sportivo all’aspetto da urban crossover tipico di Stonic. Il face lift sportivo è intervenuto sui paraurti anteriore e posteriore per sottolineare una presenza su strada più importante e decisa. Il paraurti anteriore è arricchito da fendinebbia a LED integrati e da tre prese d’aria sulla parte anteriore oltre al rivestimento in color metallo del bordo inferiore. La griglia invece, sempre caratterizzata dal design “tiger nose”, presenta una finitura specifica, mentre le calotte degli specchietti retrovisori sono verniciati di nero. I gruppi ottici di Kia Stonic GT Line sono dotati di serie di nuovi fari full LED, che creano una firma luminosa immediatamente riconoscibile e molto accattivante. Bello, al posteriore, un estrattore che ne sottolinea l’animo dinamico e riprende le finiture silver del paraurti anteriore.

L’impronta sportiva caratterizza anche gli interni di Stonic GT Line. Si parte con una finitura carbon look a caratterizzare la plancia per poi passare ai sedili, anch’essi ritoccati in chiave GT. Sono infatti realizzati con una combinazione di tessuto nero e similpelle con bordino e cuciture a contrasto in bianco. Esteticamente accattivante e molto comodo il volante in pelle traforata con taglio sportivo della corona a D e logo GT Line con cuciture a contrasto. Lo spazio è ampio, sia davanti che dietro, grazie al passo di 2.580 mm, mentre il bagagliaio offre una capacità di carico che varia da 352 litri a 1.155 litri.

Come altri modelli della gamma Stonic, la nuova variante GT Line è dotata delle ultime tecnologie Kia di infotainment e connessione. Al centro della plancia è posizionato lo schermo touchscreen da 8 pollici con l’ultimo sistema UVO Connect “Phase II” di Kia. Le nuove funzionalità telematiche UVO Connect “Phase II” di Kia permettono di accedere alle informazioni sul traffico in tempo reale, previsioni del tempo, punti di interesse (POI), prezzi del carburante e dettagli sui parcheggi disponibili in zona. Il riconoscimento vocale online consentirà agli utenti di cercare indirizzi, aggiornamenti meteo o inviare messaggi di testo con comandi vocali. Un nuovo servizio di “navigazione online” utilizzerà dati storici e in tempo reale sul traffico basati su cloud per prevedere percorsi più efficienti in termini di tempo.

Su strada, Kia Stonic si fa apprezzare grazie a prestazioni brillanti che derivano dal nuovo motore T-GDi da 1,0 litri “Smartstream” da 120 CV (con iniezione diretta di benzina e turbocompressore) accoppiato all’ormai tradizionale sistema MHEV a 48 V di Kia che recupera energia in fase di decelerazione e supporta il motore termico in fase di accelerazione. Il cuore del sistema è una compatta batteria agli ioni di litio da 48 volt accoppiata ad una nuova unità MHS-Hybrid Starter-Generator (MHSG) che integra la coppia erogata dal motore a combustione, sfruttando l’energia elettrica ed estendendone il “tempo di inattività”. L’auto è stabile e confortevole grazie a un buon comparto sospensioni e una ottima insonorizzazione dell’abitacolo. Tre le modalità di guida selezionabili attraverso un tasto vicino al cambio: Eco, Normal e Sport.

Il prezzo di listino della Kia Stonic GT-Line parte da 23.000 euro per la motorizzazione da 100 CV, 24.750 euro per i 120 CV.