Kia svela EV9: SUV avveniristico

Kia presenta il suo nuovo SUV EV9, un modello completamente elettrico, a tre file di sedili e con uno stile distintivo ed elegante sia internamente che esternamente. EV9 rappresenta una svolta fondamentale nella mobilità sostenibile e, grazie alla sua forte identità stilistica e ai contenuti tecnologici avanzati, si colloca all’avanguardia del settore.

Il design di EV9 si ispira alla filosofia “Opposites United” del brand, che mira a creare veicoli dall’appeal estetico unico. In particolare, la filosofia “Bold for Nature” ha influenzato la definizione delle forme di EV9, che si caratterizza per un design futuristico, ma al tempo stesso rassicurante.

L’esterno del veicolo si distingue per la “Digital Pattern Lighting Grille” (a seconda dei mercati di riferimento) e per i fari verticali dallo sviluppo verticale, che creano un’evoluzione della caratteristica “Tiger Face” in chiave avveniristica. La vista laterale del SUV è ispirata a forme poligonali, mentre il design posteriore richiama quello frontale.

L’abitacolo di Kia EV9 è stato progettato con grande attenzione ai dettagli, allo scopo di creare un’esperienza di guida unica ed esclusiva. Il design degli interni di EV9 è stato concepito per combinare l’innovazione tecnologica con la massima eleganza e il comfort degli occupanti, il tutto utilizzando materiali di altissima qualità e tecnologie all’avanguardia.

La spaziosità dell’abitacolo di EV9 è unica nel suo genere, grazie alla presenza di tre file di sedili. Ciò significa che EV9 è in grado di ospitare fino a sette passeggeri, con un’ampia varietà di combinazioni di sedili per soddisfare ogni esigenza. La plancia di bordo si caratterizza per l’integrazione dell’innovativa tecnologia “Digital Cockpit” di Kia, che offre al guidatore una panoramica completa e personalizzabile sulle informazioni di guida, garantendo massima facilità e sicurezza nella guida.

EV9 è dotato di un sistema di infotainment all’avanguardia, con schermi da 14,5 pollici per il sistema di navigazione e per il controllo del climatizzatore, con una serie di funzionalità avanzate come la connettività wireless Apple CarPlay e Android Auto. Inoltre, i passeggeri possono controllare il sistema di intrattenimento a bordo tramite un touchscreen da 12,3 pollici, posizionato sul retro dei sedili anteriori, che consente di visualizzare film e programmi TV, navigare in Internet e molto altro ancora.

Tante le tecnologie avanzate per garantire la massima sicurezza in ogni situazione di guida. Il sistema di frenata automatica di emergenza (AEB) con rilevamento dei pedoni e dei ciclisti, il sistema di mantenimento della corsia (LKA), il controllo della trazione elettronico (TCS) e il sistema di monitoraggio degli angoli morti (BSD) sono solo alcune delle tecnologie che equipaggiano EV9.

EV9 è spinto un motore elettrico ad alte prestazioni, che fornisce una potenza di 225 kW e una coppia di 605 Nm, garantendo prestazioni eccezionali su strada. La batteria al litio-polimero da 77,4 kWh offre un’autonomia di guida fino a 510 km con una sola carica, rendendo EV9 ideale per lunghe distanze. Il sistema di ricarica rapida di EV9 consente di ricaricare la batteria al 80% in soli 18 minuti, grazie alla tecnologia di ricarica a 800 volt.

Kia EV9 rappresenta una nuova tappa nell’evoluzione del brand in sustainable mobility solutions provider, offrendo una combinazione unica di stile distintivo, tecnologie all’avanguardia, spaziosità e comfort degli occupanti, prestazioni eccezionali e massima sicurezza.