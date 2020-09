KiaMobility, il “light renting” secondo Kia

Arriva in Italia KiaMobility il servizio di “light renting”, del marchio coreano, per un nuovo modo di concepire i flussi di mobilità in entrata nelle grandi città. Kia muove così il primo passo verso un piano strategico, a medio-lungo termine, volto a stabilire progressivamente una posizione di leadership nell’industria automotive del futuro, puntando sempre più su elettrificazione, servizi di mobilità, connettività e guida autonoma.

KiaMobility trasformerà i concessionari delle aree periferiche delle grandi città in veri e propri hub dove, con una semplice app, sarà possibile noleggiare una vettura Kia. Una soluzione questa che vuole dare l’opportunità di un appoggio automobilistico a coloro che dalle periferie e zone di hinterland si avvicinano alla città.

“Dobbiamo iniziare a guardare al futuro e pensare a Kia come un provider di sistemi di mobilità e non più come solo un costruttore di autoveicoli – illustra Giuseppe Bitti, Amministratore Delegato di Kia Motors Italia – KiaMobility guarda diretto al Plan S e alla sua realizzazione concreta, ponendoci nelle condizioni di poter offrire dei servizi facendo base sulla nostra rete dealer e utilizzando il meglio della nostra gamma elettrificata”.

Per supportare il lancio di KiaMobility in Italia è stata individuata come prima città campione Milano e in particolare l’area a Nord del capoluogo lombardo. Facendo base presso alcuni concessionari, dopo un periodo di testing e rodaggio delle app, sarà possibile iniziare a prenotare le proprie vetture. L’app di KiaMobility sarà disponibile su Apple Store e Google Play al più presto. Le condizioni di noleggio saranno illustrate prossimamente.