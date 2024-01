Kid Cudi: esce l’attesissimo album “INSANO”

Dopo molte anticipazioni e rumors, il vincitore del premio GRAMMY, artista multi-platino, produttore, attore e regista, Kid Cudi presenta il suo nono album, “INSANO”. All’interno di “INSANO” sono presenti collaborazioni con alcuni dei nomi più importanti della scena musicale: Travis Scott, Pharrell Williams, A$AP Rocky, Lil Wayne, Young Thug, Lil Yachty, DJ Drama e il compianto XXXTentacion. Ancora una volta, Cudi eleva la cultura e lo scenario urban internazionale con un lavoro imprevedibile e innegabile grazie alla sua straordinaria capacità di aprirsi naturalmente la strada e di rompere i confini.

L’artista ha anticipato ai fan l’uscita del disco già la scorsa estate partendo proprio dalla copertina dell’album “INSANO”, un dipinto realizzato dall’artista Kaws, intitolato “It takes what it needs”, opera colorata e vivace, arricchita da diverse sfumature e alcuni dettagli neri, simili a schizzi, che ne rafforzano il fascino moderno, insieme a 4 varianti della copertina, anche queste produzioni che portano la firma di Kaws.

Kid Cudi ha anticipato il nuovo album “INSANO” con “AT THE PARTY” ft. Pharrell Williams e Travis Scott. Oltre a registrare milioni di streaming, NME l’ha definita “ipnotica” e Rolling Stone l’ha elogiata come “un’esplosione di altoparlanti”, aggiungendo “la batteria che fa tremare gli altoparlanti, il basso che rimbomba e una serie di synth inebrianti che oscillano tra lo psichedelico e il sinistro, Kid Cudi è all’altezza”. US Weekly l’ha definita “una banger da club di metà autunno”, mentre HYPEBEAST ha commentato: “è un ottimo promemoria della chimica tra i due, che ha favorito l’incontro tra i due e i loro amici, aiutata dal contributo stellare di Pharrell”.

L’ultimo lavoro di Cudi è stato “Entergalactic” del 2022, che è arrivato in contemporanea all’omonimo progetto di Netflix ed è stato recentemente nominato per un Emmy Award. Oltre ad aver accumulato centinaia di milioni di streaming, Pitchfork lo ha definito così: “la sua musica più puramente piacevole da un decennio a questa parte”. Con l’uscita, il disco è entrato nella Top 15 della Billboard 200 e si è imposto sin da subito come il suo settimo debutto nella Top 20 della rispettiva classifica. Inoltre, ha ottenuto una nomination nella categoria “Outstanding Soundtrack/Compilation Album” ai NAACP Image Awards.