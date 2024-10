KIKÌ: torna venerdì 18 ottobre con “Le nuvole diranno di no”

Il talentuoso artista Claudio La Rocca, noto con lo pseudonimo Kikì, fa il suo ritorno musicale con il singolo “Le nuvole diranno di no”, estratto dal suo prossimo EP in uscita venerdì 18 ottobre. Dopo il successo del suo primo progetto come Kikì, intitolato “Il tempo”, l’artista si prepara a stupire nuovamente i suoi fan con la sua musica coinvolgente.

“Se le nuvole diranno che non posso farlo urlerò che quella è casa mia e loro sono di passaggio”, recita il testo del singolo, riflettendo su come spesso casa non sia un luogo fisico, ma piuttosto una persona. Kikì, insieme al produttore Giuliano Vozella, ha creato una traccia che si distingue per il suo uso delle chitarre come fulcro compositivo, l’effettistica vocale e le incursioni dialettali.

“Quando mio nonno dipingeva si firmava sempre come Kikì. Un giorno gli chiesi il motivo e lui mi rispose dicendo che il quadro poteva essere stato dipinto da ‘kikì’ o ‘kokò’, doveva piacermi a prescindere da chi l’aveva dipinto”, racconta Kikì, spiegando l’origine del suo pseudonimo e la sua visione artistica unica. Questo nuovo progetto segna l’inizio di una ricerca linguistica sia nei testi che nelle sonorità, portando l’artista a esplorare nuovi orizzonti musicali.

Il singolo “Le nuvole diranno di no” segue la profonda riflessione di Kikì nel brano precedente, “Il tempo”, che esplorava la fugacità del tempo e la lotta umana contro di esso. Attraverso la sua musica, l’artista cerca di trasmettere un messaggio di speranza e determinazione, incoraggiando gli ascoltatori a seguire i propri sogni nonostante gli ostacoli che possano presentarsi.

Kikì, originario della Campania ma con base a Milano, ha già collaborato con diversi artisti e pubblicato musica sotto vari pseudonimi. Con Kikì, si propone di offrire al pubblico una visione sonora unica, influenzata da una varietà di esperienze e influenze musicali. Illuminato dall’approccio viscerale di artisti come Dijon, dalle chitarre di Saya Gray, dal pragmatismo di Sampha e dalla ricerca di Frank Ocean, Kikì promette di sorprendere e coinvolgere gli ascoltatori con la sua musica innovativa.