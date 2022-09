Kingston annuncia il drive USB IronKey Keypad 200 con crittografia hardware

Kingston Digital Europe Co LLP ha annunciato il lancio di Kingston IronKey Keypad 200 (KP200), il primo drive del settore a garantire la più recente sicurezza FIPS 140-3 di livello 3 per i vostri dati.

IronKey Keypad 200 è stato costruito pensando alla protezione e alla flessibilità d’uso, offrendo una crittografia basata su hardware XTS-AES a 256 bit con una tastiera alfanumerica ricca di funzioni e indipendente dal sistema operativo. Il KP200 incorpora una batteria ricaricabile, in modo che gli utenti possano sbloccare l’unità semplicemente digitando un PIN tramite tastiera, senza necessità di utilizzare il software. Una volta sbloccato il drive, gli utenti possono accedere ai propri dati collegando l’unità a qualsiasi dispositivo che supporti l’archiviazione flash USB Type-A, rendendola un dispositivo plug-and-play in tutti gli ecosistemi IT.

KP200 è certificato FIPS-140-3 Livello 3 (in attesa di approvazione finale) per una sicurezza di livello militare, e i circuiti dell’unità sono rivestiti di resina epossidica resistente alle manomissioni per impedire l’accesso ai componenti interni e il loro danneggiamento. Per un ulteriore livello di protezione, la tastiera è rivestita con uno strato polimerico protettivo che impedisce l’analisi delle impronte digitali sui tasti.

Il nuovo drive KP200 di Kingston supporta l’opzione multi-PIN, che consente l’uso di PIN Amministratore o Utente separati. KP200 blocca il PIN Utente dopo dieci tentativi di accesso falliti, ma se entrambi i PIN sono abilitati, il PIN Amministratore può essere utilizzato per ripristinare un PIN Utente e, di conseguenza, l’accesso all’unità. Se il PIN Amministratore viene immesso in modo errato per dieci volte di seguito, la protezione integrata contro gli attacchi brute-force cripto-cancellerà l’unità, distruggendo definitivamente i dati e resettando il dispositivo. Inoltre, il KP200 è in grado di proteggersi dalle minacce informatiche provenienti da sistemi non affidabili grazie a due diverse modalità di sola lettura, che consentono all’Amministratore di proteggere l’unità dalla scrittura durante una sessione specifica o a livello globale per tutte le sessioni Utente.

“Kingston IronKey KP200 è il primo drive ad aver superato con successo i test di laboratorio per la certificazione del più recente livello di sicurezza di livello militare FIPS 140-3 del NIST”, ha dichiarato Oscar Escayola Kaloudis, Flash Business Manager EMEA di Kingston. “Grazie all’assenza di software e alla facilità d’uso della tastiera, KP200 è la soluzione migliore per chi cerca flessibilità mantenendo il massimo livello di sicurezza per l’archiviazione di dati sensibili in movimento.”