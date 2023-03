KINTO e Geox insieme per la mobilità sostenibile

La collaborazione tra KINTO Italia e Geox rappresenta un esempio tangibile di come la sostenibilità e il benessere delle persone possano diventare i valori fondanti della gestione aziendale. Grazie all’offerta completa e integrata di servizi di mobilità sostenibile di KINTO, i dipendenti della sede principale di Geox a Montebelluna (Treviso) possono usufruire di soluzioni innovative per gli spostamenti casa-lavoro, che uniscono l’efficienza delle risorse e la promozione del benessere dei dipendenti.

KINTO Share Corporate, il servizio di carsharing per le aziende, consente di introdurre vetture in flotta condivisa, riducendo i costi e aumentando l’efficienza nella gestione delle risorse. I veicoli equipaggiati con tecnologia Full Hybrid garantiscono alte prestazioni abbinate a consumi ed emissioni estremamente ridotti, contribuendo alla riduzione dell’inquinamento e delle emissioni di CO2. Inoltre, la possibilità per i dipendenti di Geox di utilizzare il servizio anche per un uso privato, come nel fine settimana o durante le ferie, lo rende uno strumento di welfare efficace per la promozione del benessere dei dipendenti.

KINTO Join, la piattaforma di carpooling a supporto degli spostamenti casa-lavoro dei dipendenti, è un’altra soluzione innovativa che permette di organizzare spostamenti condivisi in modo sostenibile e socialmente responsabile, ottimizzando il tragitto casa-lavoro. Grazie alla tecnologia proprietaria, i dipendenti possono scegliere e certificare anche modalità di spostamento alternative, come il tragitto in bicicletta o a piedi. In questo modo, Geox è in grado di misurare il contributo in termini di sostenibilità a beneficio della comunità locale, premiando i dipendenti più virtuosi e inserendo i risultati nel Bilancio di Sostenibilità.

L’iniziativa con Geox è stata lanciata da appena un mese, ma sta già riscuotendo un significativo successo. Circa il 20% della popolazione aziendale ha aderito al servizio, effettuando un totale di oltre 300 viaggi verificati a piedi, in bici e in carpooling. Questo ha comportato un impatto positivo di 3.773 Km in autovettura risparmiati e una riduzione complessiva di CO2 pari a 291 Kg.

In un mondo sempre più attento alle questioni ambientali e al benessere delle persone, la collaborazione tra KINTO e Geox rappresenta un esempio concreto di come l’innovazione tecnologica possa essere al servizio della sostenibilità e del welfare aziendale. Grazie all’offerta completa e integrata di servizi di mobilità sostenibile di KINTO, le aziende possono costruire soluzioni su misura per le proprie persone, introducendo opzioni di mobilità condivisa per ridurre consumi ed emissioni ed offrire strumenti al servizio del benessere dei dipendenti.