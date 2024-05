KINTO e Lega Serie A: una partnership per promuovere una mobilità sostenibile e inclusiva

KINTO, brand globale del Gruppo Toyota dedicato ai servizi di mobilità, è scesa in campo, ancora una volta, accanto a Lega Serie A per promuovere una mobilità sostenibile e inclusiva. Nell’ambito della partnership con Lega Serie A, KINTO è stato Official Mobility Provider in occasione della partita di Finale di Coppa Italia Frecciarossa che si è svolta mercoledì 15 maggio, allo Stadio Olimpico di Roma.

L’obiettivo della partnership è quello di promuovere una mobilità accessibile a tutti e diffondere un approccio innovativo, sostenibile e inclusivo agli spostamenti a beneficio di importanti eventi sportivi nazionali organizzati dalla Lega Serie A.

KINTO ha supportato l’evento mettendo a disposizione della Lega una flotta elettrificata di 15 veicoli dell’ampia gamma Toyota e Lexus. Tra le iniziative promosse, un percorso speciale che ha visto il trofeo in viaggio dalla Stazione Termini allo Stadio Olimpico a bordo di una Lexus RZ equipaggiata con la tecnologia Full Electric, che permette di viaggiare sempre in modalità zero emissioni.

La flotta fornita da KINTO ha permesso al team di rappresentanza Lega Serie A di raggiungere lo Stadio e di partecipare alle tante iniziative organizzate dalla Lega in occasione dell’evento, confermando il potenziale delle vetture elettrificate Toyota e Lexus nel ridurre drasticamente le emissioni di CO2.

Durante i vari tragitti la flotta ha infatti viaggiato per più del 90% della percorrenza in elettrico risparmiando circa 354 kg di CO2. Un esempio concreto di come la combinazione tra le più avanzate tecnologie elettrificate dei sistemi di trasporto e le innovative piattaforme digitali di mobilità di KINTO possa generare un concreto valore agli spostamenti a beneficio di importanti eventi nazionali e in generale per la comunità.

KINTO ha pensato anche ai tifosi per favorire gli spostamenti da e verso lo Stadio, offrendo un voucher di €5 sull’app KINTO Go, l’app di mobilità integrata e multimodale di KINTO per pianificare gli spostamenti e acquistare i biglietti di autobus, metro, treni, monopattini, pagare il parcheggio oppure prenotare un taxi, inserendo sull’app il codice promozionale KINTOCUP24 attivo fino al 22 maggio.