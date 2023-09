Kinto Flex: una soluzione flessibile per noleggiare Toyota e Lexus

L’ultimo servizio di mobilità innovativo introdotto da KINTO nel suo ampio assortimento di soluzioni per il mercato italiano si distingue per l’accesso rapido a una flotta elettrificata e multi-tecnologica, anche per brevi periodi. KINTO Flex offre una formula di noleggio a medio termine, completamente digitale, facile da usare e flessibile, che include tutti i servizi necessari. Gli utenti possono selezionare il veicolo desiderato online, personalizzare il piano di noleggio secondo le proprie esigenze, effettuare il pagamento con carta e ritirare il veicolo in concessionaria in pochi giorni, tutto in pochi minuti e con pochi clic. Questo servizio comprende tutti i servizi principali, incluso l’opzione di terminare anticipatamente il noleggio, offrendo la massima comodità nell’utilizzo della propria soluzione di mobilità.

Le principali caratteristiche di KINTO Flex sono le seguenti:

Flessibilità: È possibile noleggiare veicoli della gamma elettrificata e multi-tecnologica di Toyota e Lexus per periodi da 1 a 12 mesi, compresi i veicoli commerciali Toyota Proace. Totalmente digitale: La selezione e la prenotazione dell’auto avvengono online in modo trasparente e sicuro, senza dover attendere preventivi e con pagamento tramite carta. Consegna rapida: I veicoli sono disponibili in soli 7 giorni, e la consegna è sempre gestita con professionalità dai concessionari ufficiali di Toyota e Lexus. Tutto incluso: Il canone è trasparente, senza anticipo, e include tutti i servizi assicurativi e di assistenza, eliminando ogni preoccupazione.

KINTO Flex è adatto sia ai privati che ai professionisti e alle aziende che hanno bisogno di un veicolo per periodi limitati. Offre la possibilità di guidare il veicolo ideale per il tempo necessario, da uno a dodici mesi, senza anticipi o costi nascosti. Questa flessibilità risponde alle mutevoli esigenze di mobilità nella vita personale e professionale, come ad esempio l’adattamento a una famiglia in crescita, trasferte lavorative lunghe o la flessibilità richiesta dalle nuove generazioni, oltre alle esigenze di una vacanza più confortevole.

KINTO Flex è una soluzione ideale anche per le aziende e gli enti che preferiscono una soluzione di mobilità a breve termine (1, 3, 6, 9 o 12 mesi) anziché un tradizionale contratto di noleggio a lungo termine. Questo permette alle aziende di fornire una soluzione di mobilità ai dipendenti stranieri temporaneamente in Italia o di noleggiare una flotta di veicoli commerciali per attività stagionali.