KINTO Italia e FAI: insieme per un futuro sempre più sostenibile

KINTO Italia e il FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano proseguono nella loro missione congiunta per ridurre l’impatto sull’ambiente. In questa direzione, KINTO Italia ha deciso di partecipare al programma di Corporate Golden Donor del FAI, confermando il suo impegno verso la sostenibilità.

All’interno di questa collaborazione, il FAI ha rinnovato il parco auto con KINTO Italia scegliendo l’innovativa tecnologia elettrificata di Toyota e Lexus, nell’ottica di una mobilità sempre più sostenibile.

L’impegno concreto alla riduzione dell’impronta carbonica è infatti l’obiettivo principale alla base della collaborazione avviata fra le due aziende nel 2022.

La consegna delle vetture si è tenuta a Milano presso la sede del FAI. Donato Santoro, Business Growth Director di KINTO Italia ha consegnato le chiavi di 4 vetture elettrificate Toyota e Lexus a Davide Usai, Direttore Generale del FAI.

KINTO Italia e il FAI hanno rinnovato così il loro impegno concreto e congiunto sulle tematiche di sostenibilità ambientale, per assicurare alle future generazioni la salvaguardia del patrimonio naturalistico e culturale italiano, in ottica di sensibilizzazione della società all’utilizzo di una mobilità quotidiana sempre più sostenibile e a ridotto impatto ambientale.

“Siamo lieti e orgogliosi di continuare ad affiancare il FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano nel percorso di riduzione dell’impatto ambientale del proprio parco auto” – dichiara Donato Santoro, Business Growth Director di KINTO Italia. “Questa collaborazione nasce dall’impegno responsabile delle due aziende di muoversi in modo più sostenibile e attento all’ambiente. Basti pensare che dal 2022 la flotta elettrificata già fornita da KINTO Italia al FAI ha prodotto una riduzione delle emissioni di CO2 pari a 15 tonnellate, grazie all’alta efficienza energetica delle vetture elettrificate Toyota e Lexus.”

“Questa collaborazione offre al FAI la concreta possibilità di aggiungere un importante tassello nel percorso di transizione ecologica ed energetica che la Fondazione ha intrapreso da diversi anni, ed è l’espressione di vicinanza e sostegno da parte di Kinto che ha deciso di contribuire alla nostra missione condividendo valori comuni” – afferma Davide Usai, Direttore Generale del FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano.