KINTO sarà “Official Mobility Provider” di Serie A per la stagione sportiva 22/23

KINTO continua a rafforzare il legame vincente con il mondo dello sport. Per il terzo anno consecutivo, infatti, si rinnova la partnership tra KINTO, brand globale del gruppo Toyota dedicato ai servizi di mobilità, e Lega Serie A. KINTO sarà “Official Mobility Provider” per tutti gli eventi sportivi organizzati dalla Lega Serie A nella stagione sportiva 2022/2023: dalla EA Sports Supercup alla finale di Coppa Italia Frecciarossa e anche in occasione della cerimonia di premiazione della squadra vincitrice del Campionato di Serie A TIM. L’obiettivo è quello di promuovere e diffondere una mobilità innovativa e sostenibile anche a beneficio di importanti eventi sportivi nazionali.

KINTO accompagnerà gli eventi della Lega Serie A mettendo a disposizione una flotta di 10 automobili Toyota e Lexus. La tecnologia Full Hybrid Electric di cui sono dotate le vetture, infatti, garantisce alte prestazioni abbinate a consumi ed emissioni di CO2 e di inquinanti estremamente ridotte (emissioni di NOx inferiori di circa il 90% rispetto ai limiti omologativi di legge) e oltre il 50% del tempo a zero emissioni in città, contribuendo a rendere gli spostamenti delle persone più sostenibili.

Inoltre, in occasione della Finale di Coppa Italia Frecciarossa che si svolgerà a Roma, KINTO lancerà delle iniziative rivolte a sostenere i tifosi negli spostamenti verso lo stadio incentivando l’utilizzo dei suoi servizi di mobilità innovativi, semplici e sostenibili con importanti benefici in termini di riduzione delle emissioni, contenimento del traffico veicolare e a vantaggio della mobilità in città.

“Anche quest’anno Lega Serie A e KINTO rinnovano una partnership all’insegna dei valori condivisi di sostenibilità, accessibilità e attenzione all’ambiente” – ha dichiarato Luigi De Siervo, Amministratore Delegato di Lega Serie A -, “una collaborazione che assume ancora più valore in un momento storico in cui le tematiche energetiche sono sempre di maggiore attualità e sono necessarie soluzioni alternative volte al risparmio e al rispetto del pianeta. Insieme a KINTO proporremo servizi innovativi che consentano ai tifosi di raggiungere gli eventi di Lega Serie A in maniera ecologica e sostenibile”.

“Esprimiamo grande soddisfazione per il rinnovo della partnership con la Lega Serie A e siamo orgogliosi di affiancare anche in questa stagione sportiva un partner così prestigioso nel percorso verso una mobilità più sostenibile ed innovativa” – ha dichiarato Mauro Caruccio, CEO di Toyota Financial Services Italia e CEO e Chairman di KINTO Italia – “La nostra ambizione è quella di offrire un’esperienza di mobilità semplice, affidabile, sostenibile permettendo a tutti di muoversi in modo sicuro e senza barriere. Siamo convinti che offrire la nostra visione di mobilità ai tanti appassionati che seguono ogni anno gli eventi sportivi di Lega Serie A possa contribuire alla realizzazione di una società migliore”.