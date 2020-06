KLIPSCH: arrivano le nuove casse THE FIVES

Tra le numerosissime novità del 2020 di Klipsch, leggendario Marchio a stelle e strisce, sarà disponibile la rinnovata gamma di casse Klipsch The Fives.

Realizzate con materiali di pregio come l’impiallacciatura in vero legno e gli interruttori e le manopole tattili, la serie Klipsch the Fives fonde l’acustica e il design classico ereditati da Paul W. Klipsch con le più recenti tecnologie oggi disponibili.

Il sistema delle casse The Fives, è dotato di amplificatori singoli progettati su misura per massimizzare le prestazioni ed eliminare la necessità di amplificazione esterna, creando un suono incredibilmente coinvolgente e completo. The Fives sono anche bi-amplificate per una straordinaria pulizia del sound.

Poiché l’orecchio umano percepisce le frequenze in modo diverso con le variazioni di uscita, The Fives, inoltre, si adeguano dinamicamente alla capacità dell’orecchio di sentire le frequenze più basse. In genere, disponibile solo con ricevitori audio/video, Klipsch introduce il volume dinamico come novità assoluta sul mercato.

Infine, attraverso l’app Klipsch Connect, si possono aggiungere ulteriori funzioni per un’infinita personalizzazione della propria esperienza di ascolto. Il prezzo? 899 euro.