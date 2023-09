KTM 1290 SUPER ADVENTURE S: goduria allo stato puro

Prestazioni da super sportiva, comfort da “traveller” e tanta, tanta tecnologia. Parliamo dell’ammiraglia della gamma Travel di KTM, la 1290 SUPER ADVENTURE S, ossia la versione più stradale della maxi-enduro austriaca. Una belva da 160 CV che con la versione 2023 introduce modifiche riguardati elettronica, due nuove colorazioni fortemente distintive e alcune dotazioni di serie che la rendono ancora più versatile e divertente. Noi l’abbiamo provata.

Dal punto di vista estetico, il MY23 non introduce modifiche di rilievo nello stile. Il design e le forme rimangono pressoché invariati, con l’iconica firma luminosa a LED del faro anteriore, mentre sono state introdotte nuove grafiche per le colorazioni disponibili. Miglioramenti sono stati apportati anche dal punto di vista del comfort, come il nuovo disegno del parabrezza che offre una maggiore protezione e la sella sdoppiata che permette al pilota di regolare l’altezza da 849 a 869 mm. Le dimensioni sono importanti e la presenza su strada è davvero imponente ma l’armonia delle linee e la cura per i dettagli le regalano un’ estetica davvero affascinante.

Tecnicamente il cambiamento principale riguarda l’aggiornamento della parte elettronica: sono state aggiunte nuove funzioni accessibili attraverso il grande display TFT da 7”, e tramite l’app KTMConnect ora è possibile navigare per waypoint con il sistema Turn-by-Turn+, senza che sia più necessario fermarsi di volta in volta ad aggiornare la rotta. Attraverso la strumentazione e il pratico blocchetto di sinistra è inoltre possibile gestire tutte le opzioni che offre la 1290 SUPER ADVENTURE S: dai Riding Mode all’ABS Cornering, dal Traction Control alle sospensioni semiattive WP, fino all’Adaptive Cruise Control.

Non hanno subito modifiche, invece, l’eccellente telaio in acciaio al cromo-molibdeno su cui sono montate le sospensioni semi-attive WP completamente regolabili, né il cuore pulsante: l’iconico bicilindrico LC8 di 1301 cm³ da 160 CV e 138 Nm di coppia, che abbinato a una ciclistica solida ed efficace, eleva la 1290 SUPER ADVENTURE S nell’olimpo delle moto da viaggio.

Una volta in sella, apprezziamo fin da subito la posizione grazie a una sella piuttosto bassa che offre una ottima sensazione di guida. Buona la posizione delle pedane, piuttosto centrali, che creano un comodo angolo con le gambe. Il manubrio largo è posizionato un pò in avanti per offrire una posizione molto comoda per gli avambracci e aumentare la percezione di controllo. Le dimensioni, come detto, sono importanti, così come il peso che supera i 220 kg sulla bilancia ma grazie a una vasta gamma di regolazioni elettroniche (sono disponibili 4 mappature motore: Rain, Street, Sport e Offroad), è possibile personalizzare la SUPER ADVENTURE S in base alle proprie preferenze di guida e alle caratteristiche delle strade da affrontare.

Quando si alza il ritmo, soprattutto in configurazione Sport, la moto si trasforma in una maxi-naked, grazie a un’accelerazione incredibile e una frenata potentissima. La risposta del bicilindrico è esplosiva anche con le marce alte. Il cambio funziona in maniera perfetta: inserimenti “lisci come l’olio” e nessun tentennamento. Da guidare è una vera goduria e la potenza è talmente tanta che non bisogna mai sottovalutarla. Quando finisce l’asfalto, il discorso non cambia. Certamente non è una moto da off-road estremo ma grazie a una ciclistica che asseconda bene ogni condizione di guida, è davvero il massimo per un “enduro” esplorativo, anche a ritmi alti.

Durante il nostro test abbiamo apprezzato particolarmente il cruise control adattivo che, in autostrada, è davvero utile. Può essere impostato su 5 livelli di distanza rispetto l’auto che ci precede e, nel complesso, funziona molto bene.

In conclusione, possiamo dire che La KTM 1290 SUPER ADVENTURE S è una moto fatta apposta per coprire lunghe le distanza rapidamente e senza sforzo, con un motore che consente superare agevolmente qualunque viaggio su terreni misti e con una tecnologia che porta a un livello completamente nuovo l’agilità e il comfort.

La KTM 1.290 Super Adventure S è nei concessionari ad un prezzo di 21.100 euro, esclusi optional. Davvero tanti.