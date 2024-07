KTM 85 SX 2025: la nuova frontiera del Motocross Junior

KTM ha appena lanciato la nuova 85 SX 2025, un concentrato di innovazione e performance progettato per avvicinare i giovani piloti all’esperienza delle moto “da grandi”. Questo nuovo modello promette di essere il punto di riferimento nel suo segmento, grazie a un pacchetto tecnico completamente rinnovato che la rende più maneggevole, potente e gestibile.

Il cuore della KTM 85 SX 2025 è costituito da un telaio completamente nuovo in acciaio al cromo-molibdeno ad alta resistenza. Questo telaio è progettato per offrire una flessione longitudinale e una rigidità torsionale ottimali, garantendo un feedback migliorato al pilota e una stabilità in rettilineo senza precedenti. A questo si aggiunge un telaietto posteriore in alluminio rinforzato con fibra di vetro e poliammide, che riduce il peso complessivo e integra perfettamente l’elettronica.

Al retrotreno, il nuovo forcellone in alluminio, realizzato con un processo di pressofusione per gravità, combina resistenza e leggerezza. Con un risparmio di peso di 300 grammi, questo componente contribuisce alla maneggevolezza generale della moto, supportato da un perno da 20 mm sulla ruota posteriore che ottimizza le caratteristiche di flessione del telaio.

Un’altra significativa modifica è l’inclinazione del cannotto di sterzo, ora a 63,5°, mezzo grado in meno rispetto alla versione precedente, con un arretramento di 6 mm. Questo intervento migliora l’ingresso in curva e la stabilità ad alta velocità, accompagnato da un angolo di sterzo più ampio di 35°, che incrementa l’agilità della moto.

Il motore, riposizionato con una rotazione all’indietro di 3°, favorisce una distribuzione del peso ottimale, particolarmente vantaggiosa durante i salti. Le sospensioni vedono l’introduzione di un nuovo monoammortizzatore WP XACT completamente regolabile, che riprende la tecnologia delle moto da cross di maggior cubatura, migliorando il feedback e la stabilità sui terreni accidentati.

Il motore della KTM 85 SX 2025 è stato aggiornato per offrire maggiore potenza ai bassi e medi regimi, con un incremento della coppia. Questo risultato è stato ottenuto grazie a una serie di interventi che includono una nuova testa, una nuova candela, una nuova accensione, uno scarico aggiornato, un nuovo desmodromico del cambio e un nuovo setting del carburatore.

Il look della KTM 85 SX 2025 è stato completamente rinnovato, con plastiche rastremate simili alle moto di cilindrata maggiore. Questo non solo migliora l’estetica, ma anche la funzionalità, permettendo un migliore contatto con gli stivali dei piloti. Le nuove pedane, i radiatori più grandi e le nuove piastre forcella completano il pacchetto delle innovazioni.

La KTM 85 SX 2025 sarà disponibile nelle versioni 17/14 e 19/16 presso i concessionari KTM, con un prezzo di lancio di 7.490 euro (IVA inclusa).