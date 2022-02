KTM E BRABUS insieme: ecco la BRABUS 1300 R

Dal 1977 BRABUS è sinonimo di lusso, esclusività artigianale e potenza. Celebre a livello planetario per la realizzazione di supercar ad alte prestazioni e per gli oltre 40 anni di esperienza nella personalizzazione di auto, il brand tedesco si è imposto anche nel settore della nautica con una serie di esclusivi motoscafi fuoribordo. Ora l’azienda sta allargando di nuovo i propri orizzonti, puntando sulle moto top di gamma.

Primo passo di questa eccezionale avventura, il lancio dell’inedita BRABUS 1300 R realizzata in collaborazione con KTM, che rappresenta la massima espressione in fatto di performance e ricercatezza estetica.

BRABUS 1300 R

La nuovissima BRABUS 1300 R combina un design premium dal carattere elegante ed esclusivo, con le performance esagerate garantite dal potente motore KTM LC8 da 1301cc. Si tratta della prima moto in assoluto per BRABUS: una naked dall’estetica unica, pensata per quegli appassionati che apprezzano i dettagli e che vogliono distinguersi.

Sviluppata per fondere lo stile e l’identità che caratterizzano sia BRABUS che KTM, la BRABUS 1300 R esprime il meglio dei due Brand. La moto riprende gli ingredienti chiave dell’estetica BRABUS, come il nero e lo stile deciso, ai quali vengono abbinate due colorazioni dedicate, ruote BRABUS Monoblock Z forgiate, componenti in carbonio di fascia alta e una fantastica sella personalizzata, creata con la massima cura dagli specialisti degli interni di BRABUS. Il risultato è un look straordinariamente unico e sportivo, per una moto che non può certo passare inosservata… nemmeno per 1 secondo!

La nuova BRABUS 1300 R viene equipaggiata con il poderoso motore bicilindrico LC8 della KTM 1290 SUPER DUKE R EVO, che eroga 180 CV a 9.500 giri/min e 140 Nm di coppia a 8.000 gir/min. Progettato per sfidare i limiti in termini di spinta, si abbina perfettamente allo stile BRABUS, sinonimo di alte prestazioni e desiderabilità.

Per aggiungere un ulteriore tocco di esclusività, è previsto che la BRABUS 1300 R venga realizzata in sole 154 unità, di cui 77 proposte nella colorazione MAGMA RED e altre 77 nella variante SIGNATURE BLACK.

Da un punto di vista tecnico, dispone delle nuove sospensioni semi-attive WP APEX di seconda generazione. Ciò permette ai piloti di selezionare sei specifiche modalità di smorzamento (COMFORT, STREET, SPORT, TRACK, ADVANCED) oppure la modalità AUTO, che si adatta automaticamente alle condizioni della strada e allo stile di guida.

La BRABUS 1300 R offre più che un’esperienza di guida straordinaria: è una dichiarazione sfrontata di lusso e di esclusività, e verrà venduta a 39.500 euro, IVA inclusa.