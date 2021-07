KTM e Pirelli: un matrimonio duraturo

KTM e Pirelli sono due eccellenze mondiali nel mercato motociclistico per le loro capacità produttive e per le avanzate tecnologie messe a disposizione per realizzare prodotti di elevata qualità. Inoltre, le iniziative che le vedono sempre più spesso co-protagoniste dimostrano la comunanza di visioni READY TO RACE, e l’orientamento dinamico ed effervescente che caratterizza i due marchi.

Da ben nove stagioni Pirelli è partner e fornitore ufficiale di pneumatici al Trofeo Enduro Ktm e in questo contesto fatto di competizione e grande passione Pirelli trova terreno fertile e fa tesoro dei preziosi suggerimenti da parte dei piloti in gara per sviluppare prodotti top di gamma, come il Pirelli SCORPION PRO.

Anno dopo anno Ktm e Pirelli crescono insieme e uniscono le competenze acquisite per regalare soluzioni all’avanguardia ai piloti, che si sentono più sicuri e mantengono un maggior controllo sui tracciati più insidiosi, riuscendo a domare le loro Enduro EXC e a mantenere grip e precisione più a lungo. Inoltre, ad ogni tappa è presente il Race Service Pirelli Riga Gomme, un punto di riferimento e una garanzia per i piloti in gara.

Pirelli SCORPION PRO è uno pneumatico specificatamente progettato per l’utilizzo in fuoristrada ed in particolare per l’impiego enduristico su diversi tipi di terreno. Presenta una mescola specifica per resistere agli strappi, ai tagli, all’abrasione e all’usura. La carcassa è studiata per offrire resistenza alla fatica esercitata durante un impiego amatoriale o professionale, mentre la distribuzione dei tasselli è stata ottimizzata per garantire un’efficace frenata.

Danilo Bernini, direttore della business unit moto di Pirelli in Italia: “È un onore partecipare a un evento sportivo di grande rilievo come il Trofeo Enduro Ktm. I “trofeisti” Ktm rappresentano il target ideale per gli pneumatici della gamma Scorpion e siamo orgogliosi che i nostri prodotti siano inclusi nel kit READY TO RACE offerto da Ktm. Il Trofeo Enduro vede impegnati centinaia di piloti ad ogni tappa e siamo felici che questi riescano a destreggiarsi tra gli immancabili ostacoli disseminati lungo i percorsi di gara. Che sia il fango del Brallo o il secco delle speciali di Città della Pieve, gli pneumatici Pirelli SCORPION PRO danno sempre dimostrazione di efficacia e tenuta, accontentando anche i piloti più esigenti.”