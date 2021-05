KTM: ecco il “Power shopping” 2021

KTM annuncia il lancio della #promozione Power Shopping: dal 3 maggio al 30 giugno 2021 clienti e appassionati del Brand austriaco avranno la possibilità di acquistare una selezione di capi della collezione KTM PowerWear con vantaggi dal 15% al 25%.

Il catalogo PowerWear propone migliaia di articoli per affrontare in perfetto stile READY TO RACE la nuova stagione, grazie all’ampia scelta di abbigliamento tecnico e casual, oltre al merchandising divertente e colorato per grandi e bambini.

Ecco quelche esempio:

La felpa MECHANIC ZIP SWEAT è ideale per il tempo libero. Realizzata nei classici abbinamenti cromatici nero/arancione, ha un taglio funzionale e grazie alla zip completa è veloce da indossare o da togliere, a seconda della temperatura. Le due tasche laterali con cerniera sono molto pratiche, mentre il logo KTM in gomma cucito sul petto impreziosisce ulteriormente questo capo. Prezzo al pubblico 75 euro.

La WOMEN PURE ZIP HOODIE è una felpa con cappuccio leggera e versatile. Facile da indossare grazie alla zip sul collo, è realizzata in materiali leggeri e traspiranti e ha un taglio attivo, particolarmente apprezzato dal pubblico femminile. Questo capo è impreziosito da due tasche laterali con cerniera e logo KTM stampato sul petto. Prezzo al pubblico 85 euro.

La RADICAL BABY TEE è una maglietta dedicata ai piccoli rider dai 3 mesi ai 2 anni che vanno pazzi per il motocross. Realizzata in cotone 100% e caratterizzata da un pratico collo dotato di apertura con bottoni, questa t-shirt è impreziosita da una divertente stampa che insegna il vocabolario dei campioni… BRAAAAAAAP! Prezzo al pubblico 20 euro.

I COROZAL ADVENTURE WP BOOT sono stivali destinati al turismo prodotti da Alpinestars in esclusiva per #ktm. Realizzati in pelle e microfibra antistrappo resistente allo sfregamento con zone elastiche a fisarmonica anteriori e posteriori che li rendono particolarmente confortevoli, grazie alla membrana 100% impermeabile sono indicati per tutte le condizioni atmosferiche. La suola e il puntale sono dotati di rinforzo anatomico in acciaio temperato. Prezzo al pubblico 284 euro

Per gli amanti del fuoristrada, il SOFT BODY PROTECTOR è un’evoluzione della classica pettorina ed è realizzato con un intelligente mix di materiali che eliminano completamente l’umidità dalla pelle. Dotato di protezioni su petto, schiena, spalle, fianchi e polsini elastici in Lycra® con mezzoguanto, grazie alla fascia elastica lombare integrata si adatta perfettamente alle forme di chi la indossa. Prezzo al pubblico 199 euro

Per gli appassionati del cronometro, il WALL CLOCK è un divertente orologio da muro a forma di tabella delle segnalazioni. I grandi numeri digitali consentono di tenere sempre d’occhio l’ora e il motto “READY TO RACE” suggerisce di tenersi sempre pronti, perché il tempo corre e guai a fare tardi! Prezzo al pubblico 35 euro