KTM: ecco la 890 DUKE GP 2022

E’ una moto performante, compatta e ben bilanciata, pensata per i piloti che vogliono divertirsi a guidare su strade tutte curve e allo stesso tempo muoversi agili e leggeri in città.

La KTM 890 DUKE si distingue per le linee aggressive e tutti gli elementi chiave del tipico stile KTM: tecnologia all’avanguardia, peso contenuto e un’attenzione maniacale all’esperienza di guida nel suo complesso.

L’agilità e la precisione millimetrica sono frutto della geometria sviluppata appositamente per la guida sportiva: del resto la KTM 890 DUKE punta tutto sulla maneggevolezza. Le sospensioni WP APEX di alto livello assicurano un feeling perfetto con la strada e quella fiducia che serve per spingere al limite, mentre il compatto bicilindrico parallelo LC8c, da ben 115 CV di potenza e 92 Nm di coppia, è sempre pronto a regalare forti emozioni ad ogni apertura del gas.

La KTM 890 DUKE è dotata di uno dei pacchetti elettronici più avanzati e completi nel segmento delle naked di media cilindrata. È infatti incluso il Cornering Traction Control con piattaforma inerziale 6D in grado di rilevare il rollio, il beccheggio e l’imbardata; questo si traduce in una gestione completa del controllo della trazione, resa possibile grazie all’impiego di due sensori: uno per lo slittamento della ruota posteriore e l’altro per il controllo dell’angolo di beccheggio.

Di serie sono disponibili tre Riding Mode denominati RAIN, STREET, SPORT ed è possibile acquistare una quarta modalità chiamata TRACK, che consente di personalizzare l’intervento del traction control su nove livelli, la risposta del comando dell’acceleratore ride-by-wire e l’anti-impennata.

Cornering ABS con modalità Supermoto, display TFT interamente a colori e luci LED completano le dotazioni di serie di “The Scalpel”.

Per il 2022, la gamma 890 DUKE si arricchisce della versione GP, caratterizzata da una livrea ispirata al mondo delle corse e alle tonalità decise del classico arancione KTM. La KTM 890 DUKE GP si distingue anche per le ruote arancioni in stile “R” e un nuovo guscio coprisella del passeggero, che rende ancora più aggressivo il suo stile.

Come per tutte le KTM, sono molte le PowerParts che sono state appositamente sviluppate per rendere la KTM 890 DUKE GP ancora più bella e performante, mentre i capi della collezione PowerWear fanno sì che il pilota possa spingere alla ricerca delle massime performance e sentirsi ancora più…READY TO RACE!

La nuova KTM 890 DUKE viene venduta al prezzo di 11.350 euro f.c. e sarà disponibile presso i concessionari KTM a partire da marzo 2022.