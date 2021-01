KTM: ecco la nuova 1290 Super Adventure S 2021

Sono passati 8 anni da quando KTM ha presentato la 1190 ADVENTURE e da allora i tecnici della Casa di Mattighofen non si sono mai fermati, alla costante ricerca della perfezione. Oggi siamo arrivati alla terza generazione della moto più sportiva, tecnologica, versatile e divertente nel segmento Travel enduro di grossa cilindrata: la KTM 1290 Super Adventure S 2021.

Sviluppata attorno alle esigenze di chi la guida, seguendo anche i preziosi consigli pervenuti da migliaia di Clienti e pronta per affrontare qualsiasi terreno nel pieno comfort, la 1290 Super Adventure S è un concentrato di design e tecnologia in grado di soddisfare i palati più fini ed esigenti.

La nuova KTM 1290 Super Adventure S vanta una ciclistica aggiornata che migliora la distribuzione dei pesi e l’agilità. Rispetto alla versione precedente il cannotto di sterzo è stato arretrato di 15 mm, mentre il motore è stato riposizionato all’interno del telaio. Il forcellone a traliccio aperto è stato allungato, a tutto vantaggio della stabilità e della trazione quando si ruota in modo “pesante” il comando del gas. Nuovo anche il telaietto posteriore, che grazie a misure riviste ha consentito di ridurre l’altezza della sella, pur mantenendo grande solidità quando si viaggia in due a pieno carico.

Il pilota viene accolto a bordo da un innovativo serbatoio da 23 litri con tappo per il rifornimento “key less” e sovrastrutture attentamente modellate che amplificano la sensazione di agilità della moto. La nuova sella, realizzata in due parti, prevede che la seduta del pilota sia regolabile in altezza di 20 mm e offre maggior comfort nei lunghi viaggi. Anche la posizione del manubrio e delle leve è personalizzabile, a tutto vantaggio della corretta triangolazione tra pedane, sella e manubrio.

Particolare attenzione è stata data alla protezione aerodinamica, con il nuovo cupolino sviluppato in galleria del vento dotato di parabrezza regolabile e le sovrastrutture del serbatoio che deviano efficacemente l’aria e l’acqua dalle gambe del pilota.

Nuova anche la strumentazione, con un ampio display TFT da 7” che fornisce tutte le informazioni necessarie alla guida in modo ancora più efficace.

Nel complesso, la nuova KTM è stata migliorata nella centralizzazione e abbassamento delle masse ed è ancora più facile da guidare, in città come sui tortuosi percorsi di montagna. Una delle principali novità è l’adozione di serie del sistema ACC (Adaptive Cruise Control). Sviluppato in collaborazione con Bosch, questo sistema utilizza un radar posizionato sotto il faro anteriore che regola automaticamente la distanza rispetto ai veicoli che precedono. La distanza di sicurezza può essere impostata su cinque livelli tramite il nuovo e pratico blocchetto a manubrio.

Il controllo di trazione è stato aggiornato e risulta meno invasivo rispetto alla versione precedente. Novità per il 2021 è la possibilità di installare come optional la modalità di guida RALLY, che va ad aggiungersi ai riding mode di serie RAIN, STREET, SPORT e OFFROAD.

Tutte le impostazioni sono gestibili attraverso il nuovissimo display che presenta menu più rapidi e pratici, nonché infografiche esteticamente chiare per indicare in modo leggibile le varie opzioni della moto. Il quadro strumenti si trova sopra un vano portaoggetti dal design rinnovato, completo di presa di ricarica USB. Per interagire con lo schermo, la KTM 1290 Super Adventure S dispone di blocchetti a manubrio completamente rinnovati che offrono una nuova e più agevole esperienza d’uso. Molto pratici i pulsanti a selezione rapida e i preferiti, che permettono di modificare le impostazioni durante la marcia mentre il pilota resta concentrato sulla strada. Nuova anche la Connectivity Unit che consente di associare comodamente lo smartphone via Bluetooth, per gestire facilmente le telefonate in ingresso, la play list musicale e la navigazione (a pagamento) tramite l’app KTM MY RIDE.

Il bicilindrico LC8 a V di 75° da 1.301 cc omologato Euro 5 è il cuore della KTM 1290 Super Adventure S. In grado di erogare ben 160 CV e 138 Nm di coppia, si presenta in gran forma, con un peso sulla bilancia inferiore di 1,6 kg rispetto alla versione precedente grazie a carter motore più sottili e un nuovo circuito dell’olio. Il motore respira attraverso il doppio collettore di scarico dal disegno aggiornato che si unisce al terminale dal design inedito. Il cambio realizzato da PANKL è stato migliorato e consente cambi di marcia più rapidi e precisi, specialmente quando si usa il Quickshifter+ opzionale.

Novità anche per la gestione del cornering-ABS, dell’ABS Offroad e del Traction Control, tutti gestiti dal Motorcycle Stability Control, il controllo della stabilità della motocicletta sensibile all’angolo di piega sviluppato in collaborazione con BOSCH. Sulla 1290superadventure S la nuova piattaforma inerziale 6D adotta due diversi dispositivi di controllo: uno per lo slittamento della ruota posteriore e l’altro per il calcolo dell’angolo di inclinazione, ciascuno con i propri dati e logiche di intervento.

La stessa piattaforma inerziale analizza minuziosamente il comportamento del pilota e gestisce la nuova generazione di sospensioni WP APEX dotate di Semi-Active Technology (SAT) e migliorate rispetto alla versione precedente grazie a nuove valvole elettromagnetiche che controllano costantemente i flussi dell’olio all’interno della forcella e del monoammortizzatore.

Tra le novità introdotte da WP per il modello 2021 figura il Suspension PRO package, un pacchetto di settaggi aggiuntivi (a pagamento) che alle tre regolazioni dello smorzamento idraulico previste di serie (COMFORT, STREET e SPORT) aggiunge la modalità ADVANCE, che permette di personalizzare finemente il comportamento della forcella e del monoammortizzatore, la modalità AUTO che regola automaticamente il comportamento delle sospensioni in base allo stile di guida del pilota e al terreno, e la modalità OFFROAD che consente di guidare in fuoristrada con una setting ideale. Tra le opzioni incluse nel pacchetto PRO c’è anche la possibilità di gestire la funzione “anti-dive” attivandola o disattivandola a piacimento, di regolare il precarico del mono su 10 livelli o di scegliere fra tre opzioni pre-impostate (High, Standard, Low).

Per i palati fini è possibile acquistare il pacchetto a pagamento Tech Pack, che comprende il Rally Pack con riding mode RALLY (che consente di regolare su nove livelli l’intervento del controllo di trazione), il Suspension PRO Package, il Quickshifter+, la regolazione della coppia del motore in fase di rilascio (Motor Slip Regulation), l’Hill Hold Control per facilitare le ripartenze in salita e la luce di stop adattiva in caso di frenata di emergenza. Il Rally Pack e il Suspension PRO package possono essere acquistati separatamente.