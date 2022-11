KTM, gamma 2023: occhi puntati sulla 790 DUKE

La nuova 790 KTM DUKE torna sulle nostre strade in stile READY TO RACE, forte del suo motore bicilindrico parallelo LC8c da 95 CV e di una ciclistica svelta e precisa. Conosciuta dagli appassionati con il soprannome THE SCALPEL (il bisturi), fin dal suo lancio nel 2017 ha riscosso un grande successo nel mercato mondiale delle naked di media cilindrata, vendendo più di 29.000 pezzi.

Anello di congiunzione tra la leggerissima 390 DUKE e la potente 890 DUKE, la 790 DUKE assicura prestazioni di alto livello quando viene spremuta al massimo, con una dinamica di guida esaltante, garantita dall’ottimo lavoro delle sospensioni WP Apex, in grado di trasmettere sempre la massima fiducia al pilota e un feeling unico con la strada.

La nuova 790 DUKE è dotata di un’elettronica raffinata, che offre tre riding mode – RAIN, STREET e SPORT – grazie ai quali il pilota può facilmente personalizzare il controllo di trazione e la risposta del comando dell’acceleratore Ride By Wire: non è solo elettronica, ma è al tempo stesso gusto e sicurezza, sintesi estrema del piacere di guida in ogni condizione. Tra le altre dotazioni di serie spiccano il controllo di trazione (MTC) sensibile all’angolo di piega, il Cornering ABS con modalità SUPERMOTO, il display TFT da 5 pollici interamente a colori e le luci di bordo a LED.

Sono inoltre disponibili una serie di optional per alzare ulteriormente il livello tecnico della KTM 790 DUKE come il Quickshifter+, la regolazione della coppia del motore in fase di rilascio (MSR), il riding mode TRACK, il Cruise Control, il sistema di controllo della pressione degli pneumatici (TPMS) e il KTM MY RIDE, per visualizzare le telefonate in ingresso o ascoltare la musica senza distrazioni.

Esteticamente la KTM 790 DUKE si presenta con due nuove colorazioni: una con il tradizionale schema cromatico arancione e l’altra con l’inedito e conturbante motivo grigio/nero.

Per il 2023 KTM aggiorna inoltre a livello estetico alcuni dei modelli più rappresentativi della gamma stradale, che saranno proposti con nuove colorazioni premium ispirate alla KTM 1290 SUPER DUKE RR e alle livree che i team ufficiali portano in pista nel Mondiale MotoGP.

KTM RC 125/KTM RC 390Entrambi i modelli della gamma KTM RC sono impreziositi dall’arancione KTM GP Orange e sono dotati di serie dello scarico nero e del cupolino di colore scuro.

KTM 125 DUKELa KTM 125 DUKE viene ora proposta con un motivo “blu su bianco”, sottolineato dall’arancione del codino e dei cerchi.

KTM 390 DUKERegina delle naked di media cilindrata, la 390 DUKE è ora disponibile in due nuove tonalità: la prima con un arancione acceso a contrasto con un mix blu/grigio, la seconda con una combinazione di nero e grigio opaco in grado di conferire a questa nuda un look più cupo e cattivo, realizzato ad hoc per dominare la strada.

KTM 890 DUKE GPLa KTM 890 DUKE GP punta a catalizzare l’attenzione con una combinazione azzeccatissima di bianco e nero messa in risalto dall’arancione brillante del telaietto posteriore e dei cerchi. Le consegne dei nuovi modelli KTM STREET inizieranno a partire da gennaio 2023.