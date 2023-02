KTM presenta la 390 ADVENTURE 2023

Il modello entry level della famiglia Travel si presenta con nuove colorazioni e una interessante versione con ruote a raggi, ancora più orientata al fuoristrada.

Tutti gli appassionati di viaggio sognano di fare il giro del mondo a bordo della loro moto preferita, ma spesso devono semplicemente spostarsi nella loro quotidianità da un punto A ad un punto B, con il massimo della facilità e nel pieno comfort. È proprio in queste condizioni che emergono le caratteristiche tipiche della KTM 390 ADVENTURE: leggera, agile e potente quanto basta per girare in città – così come per guidare in scioltezza su strade epiche come la Route des Grandes Alpes – la 390 ADVENTURE è una moto semplice, dai consumi ridotti, concepita per affrontare il fuoristrada leggero.

Per il 2023, la entry level della famiglia KTM Travel si rifà il look e si arricchisce di una nuova versione più orientata all’offroad, dotata di robuste e leggere ruote a raggi in alluminio anodizzato nero, da 19” all’anteriore e 17” al posteriore.

Capisaldi della 390 ADVENTURE sono come sempre il leggero e resistente telaio a traliccio in acciaio – dotato di telaietto posteriore amovibile – e il potente ed affidabile monocilindrico 4 tempi da 373 cm³, dotato di doppio albero a camme in testa, quattro valvole, contralbero per limitare le vibrazioni, iniezione elettronica con corpo farfallato da 46 mm e frizione antisaltellamento. Il motore genera una spinta progressiva e costante, con una potenza massima di 44 CV e 37 Nm di coppia.

Come le sorelle maggiori, anche la KTM 390 ADVENTURE 2023 è dotata di un’elettronica di bordo molto raffinata: comando dell’acceleratore Ride by Wire, Traction Control, Cornerign ABS, modalità OFFROAD e relativo ABS OFFROAD. Il tutto viene gestito dal pilota tramite un’intuitiva pulsantiera ennegata nel blocchetto manubrio di sinistra, combinata ad un display TFT a colori da 5”.

Dal punto di vista dinamico, su strada come in fuoristrada, la 390 ADVENTURE si affida a un raffinato pacchetto di sospensioni WP APEX, con monoammortizzatore e forcella da 43 mm regolabili in compressione, estensione e precarico.