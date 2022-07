KTM presenta la “50 SX FACTORY EDITION”

Presentata per la prima volta negli Stati Uniti in occasione del Campionato Nazionale AMA motocross Amatoriale presso il Loretta Lynn Ranch, la KTM 50 SX FACTORY EDITION è dotata di una lunga lista di componenti di alto livello per dare ai giovani piloti un primo assaggio di quelle che possono essere le prestazioni di una moto “Factory”.

I progettisti e gli ingegneri di KTM, abituati a lavorare con i migliori piloti al mondo, sono partiti da una solida base, ovvero il modello KTM 50 SX 2023, e hanno scelto i migliori accessori presenti nel catalogo KTM PowerParts per realizzare la minicross perfetta da destinare ai futuri campioni: impianto di scarico FMF, coperchi della frizione e dell’accensione in alluminio fresati CNC, rapporti, carburazione e configurazione della frizione di derivazione racing, pneumatici di alta qualità Dunlop Geomax MX 53 e una speciale sella con maggiore grip, affinché i piloti restino ben saldi a piena potenza.

I piccoli talenti potranno inoltre contare su avanzate sospensioni WP XACT con tecnologia AER, freni Formula di fascia alta abbinati a dischi Wave, manubrio rastremato NEKEN con manopole ODI e cerchi in alluminio anodizzato nero. Tutto questo sottolinea il design ultraleggero della moto, l’ergonomia incentrata sul pilota e il motore da 50 cm³ potente e gestibile, corredato di una frizione centrifuga regolabile che rende la moto facilissima da guidare.