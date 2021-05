KTM presenta la nuova gamma SX 2022

Dopo anni di continuo sviluppo e travaso di informazioni dai campi di gara alla produzione di serie, i nuovi modelli della gamma Ktm SX 2022 sono quanto di più vicino a un mezzo ufficiale di possa desiderare. Le nuove moto sono un punto di riferimento sui campi di Motocross e Supercross di tutto il mondo e sono pronte a soddisfare i palati più fini e i piloti più esigenti.

Come tutte le Ktm da competizione, anche i modelli SX 2022 sono realizzati su una solida base tecnica che ha come fulcro il telaio in tubi di acciaio al CrMo, al quale vengono abbinate sospensioni WP XACT di ultima generazione.

La #gamma 4T utilizza tre motorizzazioni e vanta sofisticate dotazioni elettroniche, come il Traction Control, il Launch Control e le mappe motore. Il punto di riferimento della famiglia è la potente Ktm 450 SX-F, che domina le piste di tutto il mondo con il suo motore da 63 CV. Alla regina della MXGP si affianca la Ktm 250 SX-F, riferimento assoluto nella classe MX2, mentre la Ktm 350 SX-F è un mix perfetto tra la potenza della “quattroemmezzo” e l’agilità della “duemmezzo”.

Punta di diamante della famiglia 2T è la Ktm 125 SX. I suoi successi sportivi sono indiscussi, con sette tra i primi 12 piloti del campionato europeo EMX 125 che guidano questa moto. La Ktm 150 SX e la Ktm 250 SX sono potenti e leggere, con la quarto di litro che è in grado di giocarsela contro le più blasonate 4T.

Per rafforzare ulteriormente la vicinanza alle pluri-titolate moto guidate dai piloti del Team Red Bull #ktm Factory Racing, i modelli SX 2022 si presentano con il telaio verniciato in arancione, che si sposa perfettamente con i colori più chiari delle grafiche e con il nuovo rivestimento blu della sella che sottolinea ulteriormente lo stretto legame con le sorelle ‘ufficiali’.

Completano l’offerta di prodotti 2022 i modelli della famiglia Sportminicycles. I piloti in erba possono seguire il loro percorso di crescita naturale partendo dalla Ktm 50 SX per poi salire alla Ktm 65 SX e alla Ktm 85 SX: moto che faranno progredire le loro capacità di guida e consentiranno di raggiungere i propri obiettivi molto più velocemente.

Per chi vuole iniziare a far girare le ruote senza fare rumore, l’innovativa Ktm SX-E 5 è la porta di accesso ideale al mondo dell’off-road. La sua ciclistica ad altezza variabile segue la crescita del bambino, mentre l’eccezionale versatilità e linearità di erogazione del suo propulsore elettrico facilitano l’apprendimento dei campioni di domani.

Tutte le moto della gamma Sportminicycles sono realizzate con telaio in acciaio al CrMo, sospensioni WP XACT di ultima generazione e freni potenti e modulabili.

Joachim Sauer – Ktm Product Manager Offroad: “I modelli della nuova gamma SX 2022 sono quanto di più simile alle #moto ufficiali si possa oggi desiderare. Abbiamo sviluppato costantemente ogni singola cilindrata e riteniamo che il collegamento con le moto Factory sia ora più vicino che mai, esteticamente come in termini di prestazioni. A dimostrazione della bontà dei nostri prodotti, abbiamo fatto guidare le nuove Ktm 450 SX-F e Ktm 125 SX di serie ai campioni del mondo e star del Team Red Bull Ktm Factory Racing Jeffrey Herlings e Tom Vialle. Entrambi i piloti sono rimasti impressionati dalle prestazioni dei nuovi modelli 2022 e i tempi sul giro hanno dimostrato quanto il prodotto di serie sia vicino alle moto ufficiali. Esteticamente i modelli 2022 hanno un aspetto ancora più READY TO RACE e siamo certi che si faranno notare nei paddock di tutto il mondo”.