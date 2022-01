KTM presenta le nuove “balance bike” elettriche 12eDrive e 16eDrive

Sono veicoli a metà strada tra la più classica “push bike” e una vera e propria moto. Le balance bike KTM 12eDRIVE e 16eDRIVE sono veicoli a metà strada tra la più classica “push bike” e una vera e propria moto. Sono dotate di un motore elettrico le cui prestazioni vengono regolate in base alle capacità del giovane pilota, a tutto vantaggio della sicurezza e della facilità di apprendimento. Possono essere utilizzate nel giardino di casa o in strutture realizzate ad hoc e gettano le basi per un approccio graduale alla guida, perfetto per i motociclisti del futuro.

Utilizzando una balance bike i piccoli rider sviluppano più rapidamente l’equilibrio e la coordinazione occhio-mano e scoprono le nuove sensazioni date dalla spinta del motore. Facili da trasportare, robuste, intuitive e dallo stile inconfondibilmente READY TO RACE, le KTM 12eDRIVE e 16eDRIVE sono la porta di accesso al magico mondo del fuoristrada, all’interno del quale una volta affinate le tecniche di guida si può passare alla più specialistica mini-cross elettrica KTM SX-E 5.

La KTM 12eDRIVE è ideale per i bambini in rapida crescita: le ruote da 12″ e l’altezza della sella ridotta a soli 33 cm consentono di imparare a lasciarsi andare per inerzia o a spingere coi piedi in sicurezza prima di passare alla propulsione elettrica, regolabile su 3 livelli. Realizzata con un leggero telaio in alluminio, dispone di una forcella in stile BMX e pesa meno di 8 kg.

La KTM 16eDRIVE è stata sviluppata per i bambini più alti e con più esperienza. Le ruote da 16” sono più grandi e l’altezza della sella cresce a 43 cm. Il motore ad alto rendimento è leggermente più potente rispetto alla versione più piccola, e consente una guida più dinamica. A seconda dell’utilizzo entrambi i modelli garantiscono un’autonomia che va dai 30 ai 60 minuti, mentre i tempi di ricarica vanno dai 45 ai 60 minuti. È inoltre possibile acquistare una batteria supplementare sostituibile in pochi secondi, come in un vero e proprio pit-stop!

Per completare il pacchetto, il catalogo di abbigliamento KTM PowerWear 2022 propone un mix di articoli di altissima qualità, sia per livello di protezione che per look.

Lo STATUS HELMET è realizzato appositamente per KTM da 100%, azienda americana specializzata in occhiali, maschere e caschi da bici. Questo casco leggero con frontino regolabile dispone di guanciali e imbottitura interna lavabili in grado di assorbire l’umidità.

La maschera STRATA, anch’essa realizzata da 100%, grazie alla lente antigraffio e antiappannamento assicura una visibilità ottimale, mentre il grip viene garantito dall’imbottitura in schiuma a due strati e dalla fascia elastica rivestita in silicone.

Con la maglia GRAVITY-FX EDRIVE i giovani piloti hanno a disposizione gli stessi materiali performanti dei loro idoli del motocross e possono affrontare le intense sessioni di guida con il massimo del comfort e della traspirabilità.