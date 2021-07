KTM RC 8C: 100% ready to race

E’ un modello “pronto pista” realizzato in collaborazione con Krämer Motorcycles ed equipaggiato con lo stesso motore LC8c della KTM 890 DUKE R, abbinato a una ciclistica esclusiva e una componentistica top di gamma.

La KTM RC 8C offre ai piloti amatori l’opportunità di possedere un mezzo in tutto e per tutto simile a una moto da gara, senza la necessità di doversi rivolgere a un team specializzato per la manutenzione e la messa a punto.

Sviluppata per essere pronta per la pista al 100%, la nuova moto è interamente realizzata a mano ed è equipaggiata da un motore potente e ricco di coppia.

Sotto le leggere sovrastrutture in vetroresina rinforzate con carbonio e Kevlar dal design ispirato alla KTM RC16 ufficiale, si nasconde il bicilindrico parallelo LC8c DOHC da 889 cm³ con 8 valvole e 128 CV di potenza. Il motore è racchiuso in un telaio tubolare in acciaio 25CrMo4 appositamente progettato, al quale sono abbinate sospensioni WP Pro Components di altissimo livello.

All’avantreno è presente una forcella a cartuccia chiusa WP APEX PRO 7543 da 43 millimetri realizzata a mano con materiali di grande qualità e peso ridotto. Sviluppata basandosi sulle esperienze raccolte dal Team KTM Factory Racing, questa forcella è assemblata nello stesso reparto che si occupa di realizzare e manutenere le sospensioni della KTM RC16. Il risultato? Prestazioni ottimali per i piloti professionisti e per i motociclisti che amano mettersi alla prova in pista.

Al retrotreno la potenza erogata dal motore LC8c è gestita da un monoammortizzatore WP APEX PRO 7746 dotato di regolazioni separate di compressione ed estensione alle alte e alle basse velocità. Questo consente di cucirsi addosso la moto, in qualunque condizione di utilizzo e su qualsiasi tracciato.

Sulla KTM RC 8C ogni dettaglio è ispirato al mondo delle corse: dal serbatoio da 16 litri ricavato all’interno del codone autoportante, alla carenatura con elementi fissati con sganci rapidi, alle leggere ruote forgiate Dymag che montano pneumatici slick Pirelli SC1: la KTM RC 8C è una moto 100% READY TO RACE. L’impianto Brembo con specifiche da gara assicura sempre la massima potenza frenante. All’anteriore è presente una coppia di pinze Stylema fissate ai piedini della forcella con viti in titanio, che mordono dischi flottanti da 290 millimetri, mentre al posteriore il disco flottante da 230 mm è abbinato a una pinza a due pistoncini.

La KTM RC 8C dispone di una pompa freno radiale Brembo 19RCS CORSA CORTA, che al suo interno racchiude tantissime innovazioni tecnologiche, molte delle quali derivano direttamente dalle pompe freno usate in MotoGP. Il risultato più importante è che i piloti possono personalizzare il “punto di attacco” della frenata grazie a un selettore facilmente raggiungibile sulla parte alta della pompa.

Sulla KTM RC 8C è installato un quadro strumenti AIM MXS 1.2 RACE e un dispositivo di registrazione dei parametri con funzione GPS integrata. Tutte le informazioni sono visualizzate su un display TFT da 5 pollici con registrazione integrata dei dati, che sono costantemente memorizzati e possono essere analizzati in tempo reale dai box tramite il software AIM Race Studio.