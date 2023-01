L’ AS Roma annuncia una partnership con Auberge Resorts Collection

AS Roma e Auberge Resorts Collection, brand leader mondiale di hotel e resort di lusso, sono lieti di annunciare una partnership che permetterà di unire la ricerca di esperienze di viaggio all’insegna del lusso con quella per le forti emozioni che solo la passionalità dei tifosi giallorossi può trasmettere.

L’accordo nasce dal desiderio comune di creare momenti, ricordi ed emozioni che rimarranno per sempre impressi nella vita delle persone. L’esperienza straordinaria di una partita dell’AS Roma allo Stadio Olimpico potrà così unirsi a quella indimenticabile di un soggiorno in una delle location d’eccellenza targate Auberge, tutte contraddistinte da una personalità unica e un approccio artigianale al #lusso.

Con 25 boutique hotel e resort e più di 10 strutture in fase di sviluppo, Auberge Resorts Collection è una delle società alberghiere di lusso più apprezzate al mondo per design architettonico, cura dei dettagli, raffinate scelte culinarie e un servizio altamente personalizzato e autentico.

Auberge Resorts Collection diviene così Official Hotels Partner del club, con il logo che comparirà anche sul retro delle maglie da gara indossate dalla prima squadra maschile, femminile e Primavera.

“Siamo felici di poter collaborare con Auberge Resorts Collection, unendo due istituzioni che condividono il profondo desiderio di creare emozioni uniche e legami genuini con tutti coloro che scelgono di sperimentare ciò che abbiamo da offrire”, ha dichiarato Dan Friedkin, Presidente dell’AS Roma.

L’annuncio della partnership con AS Roma si colloca in un momento in cui Auberge Resorts Collection è focalizzata su un’espansione in Europa volta a regalare ai propri ospiti nuove località di soggiorno irripetibili, profondamente personali e di altissima qualità. In questa direzione, nel 2024 una delle collezioni più uniche ed esigenti nel settore degli hotel di lusso, accoglierà il prestigioso Collegio alla Querce, a Firenze. Come tutte le residenze Auberge Resorts Collection, anche l’iconica destinazione di epoca rinascimentale offrirà una esperienza di viaggio di lusso intima e unica: Il resort si estenderà tra giardini incontaminati in una posizione mozzafiato, ma riservata, sul lato nord del centro storico di Firenze, patrimonio mondiale dell’UNESCO.

L’opportunità di soggiornare tra le ampie colline toscane, nelle vicinanze di una delle città più importanti d’Europa, arricchisce ulteriormente uno spettacolare portfolio europeo che comprende già il meraviglioso Grace hotel di Santorini, recentemente nominato hotel numero uno in Grecia e numero due al mondo da Travel + Leisure, oltre a un’attesissima nuova struttura in Europa che verrà svelata a breve.