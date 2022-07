L’ Autodromo “Enzo e Dino Ferrari” ospiterà la terza selezione di ACI Rally Italia Talent ’22

ACI Rally Italia Talent 2022 torna a scaldare i motori ed è pronto a selezionare nuovi aspiranti rallisti desiderosi di gareggiare gratuitamente in un vero rally. Da giovedì 7 a sabato 9 luglio la manifestazione dedicati ai motori ed appassionati del mondo Suzuki farà tappa presso il leggendario l’Autodromo “Enzo e Dino Ferrari” di Imola per il terzo casting della stagione.

Lungo le rive del Santerno lo staff di Rally Italia Talent traccerà un percorso ad hoc per esaltare le doti degli iscritti navigatori e piloti più brillanti. Chi si destreggerà meglio a bordo di Suzuki Swift Sport Hybrid, scelta da ACI Sport come Auto Ufficiale della manifestazione, conquisterà il passaggio alle fasi successive del talent. Le semifinali e le finali nazionali decreteranno quindi i vincitori di questa nona edizione nelle numerose categorie previste dal Regolamento. Saranno proprio loro a disputare poi un rally valido per i Campionati o i Trofei titolati ACI Sport beneficiando della formazione e del supporto totale da parte del Team RIT, che li farà correre in maniera gratuita nelle vesti di equipaggi ufficiali.

Una cornice magnifica

Per Suzuki, così come per ACI Rally Italia Talent e tutti i suoi iscritti, è un vero onore “correre” presso l’Autodromo “Enzo e Dino Ferrari”, un autentico tempio del motorsport. Tra i cordoli del tracciato imolese sono infatti state scritte alcune tra le pagine più importanti del motorsport a due e a quattro ruote.

L’Autodromo fu ultimato giusto settant’anni fa, nel 1952. La prima gara che vi si corse fu il Gran Premio Coni del 1953, valido per il Campionato Italiano di Motociclismo. Nel 1963 fu invece disputata la prima gara di Formula 1, anche se al di fuori del calendario del Campionato del Mondo, mentre l’approdo del Motomondiale sul tracciato emiliano avvenne quattro anni più tardi, nel 1967. Nel 1981 fu quindi la volta del primo Gran Premio di San Marino di Formula 1.

Agli anni Settanta e Ottanta risalgono anche i ricordi più cari di Suzuki legati a Imola. Qui la Casa di Hamamatsu ha per esempio trionfato nella Classe 500 del Campionato del Mondo di motociclismo, dapprima con Barry Sheene, nel 1976, e quindi con Marco Lucchinelli, nel 1981, entrambi laureatisi poi Campioni del Mondo al termine di quelle stagioni.

Aci Talent +14: dalla parte dei più giovani



È proprio pensando ai giovani che Suzuki ha aderito al progetto ACI Talent +14, l’evento dedicato agli appassionati di motori che ammette al via chiunque abbia compiuto almeno 14 anni. Potrà cimentarsi sul percorso anche chi non ha mai corso, non ha mai avuto una licenza e non ha neppure la patente può mettersi in gioco e veder premiato il proprio talento. L’unico requisito richiesto è di aver compiuto 14 anni, fermo restando che per i minorenni è necessaria la liberatoria dei genitori.

Il format, oltre a cercare rallisti in erba, punta a plasmare gli automobilisti di domani, sensibilizzandoli a quei valori di lealtà e sportività che da sempre caratterizzano l’impegno della Casa di Hamamatsu nelle competizioni e dando loro preziosi consigli per migliorare la guida e renderla più efficace e sicura, in pista come nelle situazioni stradali di ogni giorno.

A questi ragazzi e a queste ragazze Suzuki propone una gamma 100% ibrida, composta da modelli accessibili e affidabili, sempre contraddistinti da un design originale. Nelle rispettive fasce di mercato tutte le vetture Suzuki offrono dotazioni di serie molto complete e possono essere personalizzate a piacere con un vasto assortimento di accessori.