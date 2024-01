L’ Udinese Calcio “Respect the Planet”

L’Udinese Calcio intensifica il suo impegno a favore della sostenibilità ambientale in collaborazione con Socios.com. Recentemente, il club ha organizzato un sondaggio tramite app insieme ai tifosi per determinare la frase che avrebbero desiderato vedere al centro del warm-up kit. La scritta vincente, “Respect the Planet”, sarà presente sulle maglie indossate nel pregara a partire dal 20 gennaio, durante la partita Udinese-Milan. Questi nuovi design delle divise saranno adottati dai giocatori bianconeri per il resto della stagione.

Questo messaggio riflette l’impegno continuo dell’Udinese Calcio, che si è sempre distinta come sostenitrice e promotrice di tematiche ambientali. La focalizzazione sulle questioni ambientali è stata per anni al centro della filosofia del club, posizionandolo all’avanguardia in Italia e nel mondo per la sua dedizione a tali temi.