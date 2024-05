La BMW Art Car di Julie Mehretu celebra la sua première mondiale al Centre Pompidou di Parigi

La 20a BMW Art Car viene è stata presentata al pubblico per la prima volta al Centre Pompidou di Parigi. Progettata dalla rinomata artista contemporanea di New York Julie Mehretu, il progetto trasforma la BMW M Hybrid V8 da corsa in un’opera d’arte performativa, continuando una lunga tradizione di BMW Art Cars e di corse competitive. La nuova edizione della leggendaria collezione BMW Art Car gareggerà alla 24 Ore di Le Mans.

Per il design della 20a BMW Art Car, Julie Mehretu ha trasformato per la prima volta un’immagine bidimensionale in una rappresentazione tridimensionale, riuscendo a portare il dinamismo nella forma. La collaborazione tra BMW e Julie Mehretu è stata concepita fin dall’inizio oltre l’automobile. Si concluderà dopo la 24 Ore di Le Mans in un progetto per artisti emergenti del continente africano: I Laboratori Translocali PanAfricani per Media. Insieme, i partner si concentrano sul potenziale creativo in tutto il continente africano, dove il Gruppo BMW contribuisce da oltre 50 anni alla responsabilità sociale con progetti educativi.

Julie Mehretu e Mehret Mandefro, produttrice, sceneggiatrice e cofondatrice dell’Istituto Realness, che lavora per rafforzare l’ecosistema dei media in Africa, organizzeranno laboratori in varie città e regioni africane durante tutto il 2025. L’obiettivo del progetto è fornire uno spazio per artisti e registi per collaborare e scambiare idee. Questi incontri offriranno un forum per gli artisti per sviluppare nuovi percorsi verso un futuro civico giusto nelle loro rispettive comunità.