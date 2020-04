“La Coscienza ACI risponde”: un e-learning gratuito e divertente

Rimanere a casa, significa anche passare il tempo in maniera costruttiva e stimolante. Così, l’Automobile Club d’Italia, lancia un’iniziativa che invita a riflettere. Guidare significa conoscere, imparare e rispettare le regole per la sicurezza di tutti.

“La Coscienza ACI risponde” è il gruppo Facebook nato sulla scia del successo ottenuto dalla campagna #guidaconcoscienza realizzata in collaborazione con gli influencer “Le Coliche”. Uno spazio nel quale saranno approfonditi i principali concetti di guida sicura, già affrontati nel corso della mini-serie web composta da 8 video. Prezioso sarà anche il supporto degli istruttori dei Centri di Guida Sicura ACI-SARA.

Il gruppo è strutturato come un corso on-line con i contenuti organizzati in “Unit”, ciascuna delle quali dedicata ad un argomento specifico: come si impugna e usa il volante, i sistemi di ritenuta, come ci si siede alla guida e si trasportano i bagagli, l’importanza di saper effettuare una frenata di emergenza. E poi ancora, avere gli pneumatici adeguati ed in buono stato, essere sempre concentrati alla guida, la valutazione delle condizioni della strada e del meteo e molto altro.

I partecipanti potranno, poi, leggere i post informativi e rispondere ai relativi quiz sempre con il supporto di istruttori qualificati.