La FCI-Federazione Ciclistica Italiana sceglie Suzuki per la stagione sportiva 2021.

La partnership con la Federciclismo, iniziata nel 2016, riempie di orgoglio Suzuki, che in questa stagione accompagnerà le Squadre Nazionali di ciclismo, le quali indosseranno la “S” del Marchio di Hamamtsu sulle divise ufficiali, che rappresentano l’Italia ai massimi livelli sulla scena ciclistica internazionale.

Nei giorni scorsi, Suzuki ha consegnato una ACROSS Plug-In a Cordiano Dagnoni, eletto alla presidenza della FCI lo scorso 21 febbraio a Roma. Classe 1964, Dagnoni, ha un passato da ciclista e da pilota di Derny in pista, una passione ereditata dal padre Mario e condivisa con i fratelli.

“Abbiamo scelto di proseguire la nostra partnership con Suzuki, un marchio vicino allo sport e che incarna valori in cui ci riconosciamo: ha un profondo animo green, tecnologico ed innovativo, come il ciclismo attuale.” ha commentato Dagnoni, che ha quindi voluto aggiungere: “Suzuki sviluppa prodotti in grado di supportarci al meglio nei tanti chilometri che ogni giorno percorriamo sulle strade di molti Paesi. Un partner sempre al nostro fianco lungo il cammino che ci condurrà a una serie di importanti appuntamenti, come i Campionati Europei, i Mondiali e le Olimpiadi.”

Nella sua veste di Main Partner, Suzuki affiderà alla Federazione Ciclistica Italiana anche una flotta di vetture ibride, che saranno utilizzate dai dirigenti, dai tecnici federali e dagli atleti della Nazionale negli impegni ufficiali ed istituzionali.

“Ringrazio il Presidente Dagnoni, Suzuki è orgogliosa di confermare il supporto alla gloriosa Federazione Ciclistica Italiana; la presenza della “S” sulla maglia azzurra degli atleti del ciclismo italiano è una medaglia sul petto per il Marchio Suzuki. Lavorare per un obiettivo, dare il massimo nella competizione, rispettare le regole e l’avversario, sono valori comuni al ciclismo e al DNA del Marchio di Hamamatsu. La gamma 100% ibrida di Suzuki sposa temi molto cari a tutti i ciclisti: sportività, attenzione alla sicurezza stradale e rispetto della natura.” ha sottolineato il Presidente di Suzuki Italia Massimo Nalli, proseguendo: “Che ci si trovi sulla strada su due o su quattro ruote, rispettiamoci! La nostra libertà finisce dove inizia il rispetto di quella altrui e tra le esigenze da soddisfare non dimentichiamo quelle del pianeta, la bicicletta sarà una delle soluzioni del futuro. ACROSS Plug-In è l’emblema di questo approccio alla mobilità sostenibile: equipaggiata con sistemi di sicurezza efficaci che tutelano anche gli altri utenti della strada, ha una autonomia da best in class in modalità elettrica, senza emissioni nocive dallo scarico.”