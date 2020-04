La Formula X Italian sbarca sui canali MediaSport Group

I numeri registrati dalla Formula X Italian Series hanno infatti evidenziato la grande escalation di una serie caratterizzata da bassi costi di gestione e grande spettacolo in pista.

MS Motor TV rappresenta una realtà consolidata e di grande prestigio, grazie al proprio ricco e diversificato palinsesto interamente dedicato al mondo del motorsport mentre MS Channel negli anni si sta consolidando come canali di riferimento per tutti gli appassionati di sport, grazie alla grande varietà di discipline offerte. Gli appassionati avranno modo di seguire gli eventi in diretta grazie alla telecronaca degli inviati in pista, le interviste ai box, interessanti retroscena e innovative grafiche in tempo reale.

Ma non è tutto. Nell’ambito del nuovo accordo, MS MotorTV Sky 228 trasmetterà in diretta anche tutti i round della FX Virtual Series, il nuovo campionato virtuale che vedrà i veri piloti della Formula X confrontarsi in una serie di sfide online e che ha recentemente ottenuto anche il riconoscimento di campionato ufficiale ACI E-Sport.

“Siamo estremamente soddisfatti per il raggiungimento di questo accordo con Mediasport Group. In questo modo avremo infatti la possibilità di regalare ancora maggior visibilità a team e sponsor, con un prodotto che sarà costituito non soltanto dalla semplice trasmissione delle gare, ma da un vero e proprio contenitore dedicato ai tifosi con approfondimenti in studio, interviste e curiosità. Per il momento, in attesa che i motori possano tornare ad accendersi, avremo inoltre la possibilità di dare vita al nuovo esperimento legato alla nostra serie virtuale, la quale sta raccogliendo da subito numerose adesioni” – ha detto Luca Panizzi, organizzatore FX Italian Series.