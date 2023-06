La Fortezza di Eldorado: il nuovo set LEGO Pirati che conquista i fan

Il Gruppo LEGO è pronto a sorprendere tutti gli appassionati dei mattoncini con uno dei temi più amati di sempre: i pirati. In occasione del 90° anniversario dell’azienda danese, è stato realizzato il nuovo set LEGO Icons La Fortezza di Eldorado, che ha conquistato le classifiche della piattaforma LEGO Ideas. Questo set porterà i fan in avventure emozionanti nel mondo dei pirati.

La Fortezza di Eldorado, conosciuta anche come Forte Sabre del Governatore, è stata rappresentata per la prima volta in un iconico set LEGO Pirati nel lontano 1989. Questo nuovo modello è composto da 2.509 pezzi altamente dettagliati, che catturano l’essenza dei forti imperiali dell’epoca d’oro della pirateria.

Il set include diverse caratteristiche affascinanti, come un porto e una fortezza, una prigione, una gru funzionante, botole, una nave imperiale e una piccola barca a remi. Ogni dettaglio è stato curato con attenzione per offrire un’esperienza di gioco coinvolgente e realistica.

Inoltre, il set è dotato di 6 minifigure di soldati imperiali e 2 minifigure di pirati, che permettono di creare diverse situazioni e storie entusiasmanti. C’è persino una simpatica scimmietta che si unisce all’equipaggio dei pirati!