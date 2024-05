La gamma elettrificata di Toyota protagonista al Giro d’Italia

E’ partita sabato scorso dalla Reggia di Venaria Reale la 107° edizione del Giro d’Italia, che vede Toyota in qualità di Mobility Partner per la sesta edizione consecutiva. Toyota è presente con oltre 60 veicoli rappresentativi del suo approccio multi-tecnologico, che vede la coesistenza del Full Hybrid e Plug-in Hybrid al Full Electric fino all’idrogeno.

Grande protagonista del Giro è il Nuovo Toyota C-HR, il crossover progettato in Europa che si distingue per il suo design all’avanguardia, tecnologie avanzate e una proposta di powertrain sia Full Hybrid che Plug-in Hybrid. Toyota è presente anche nel Giro E con il modello Full Electric Toyota bZ4X, che accompagnerà gli atleti durante le tappe. Il nuovo bZ4X è il primo modello della nuova gamma di veicoli elettrici a batteria di Toyota e porta per la prima volta sul mercato dei BEV capacità fuoristradistiche da vero SUV.

Nel corso delle sfide a cronometro ad accompagnare le tappe è presente anche la seconda generazione della Mirai, l’ammiraglia elettrica di Toyota con guida a zero emissioni, alimentata da Fuel Cell ad idrogeno.

Completano la flotta i RAV4, nella versione Full Hybrid e Plug-in Hybrid, e le Corolla Cross, vetture in grado di coniugare al meglio prestazioni con alta efficienza energetica ed emissioni di climalteranti ed inquinanti estremamente ridotte.

Oltre alla presenza con la flotta di vetture al fianco di Giro d’Italia e Giro-E, Toyota sarà anche protagonista di una serie di attività di gamification ai villaggi nelle località di partenza e arrivo della Corsa Rosa. In particolare, Toyota presenterà la riproduzione di una città virtuale in 3D dove l’utente sarà invitato a trovare gli elementi legati alla campagna promozionale del Nuovo Toyota C-HR, oltre a spazi espositivi per lo stesso Nuovo Toyota C-HR Plug-in e per il modello Full Electric Toyota bZ4X nelle tappe del Giro-E.