La gamma Jee 4xe protagonista degli “XMasters Winter Edition 2022”

Si è conclusa domenica la tredicesima edizione invernale degli Xmasters, in scena a Moena (TN) dal 10 al 13 marzo. Straordinaria la partecipazione di pubblico a questo evento caratterizzato dalla musica, con l’XM Village, lo sport con lo SnowYoga, lo SnowBowling, Beerpong, le esibizioni di SnowBike e SnowScoot e la possibilità di provare la gamma di SUV Jeep 4xe su tracciati dedicati e sul Truck Jeep.

Emozioni sul Truck Jeep con la gamma di SUV 4xe plug-in hybrid

Non solo active sport, dunque: il pubblico ha voluto provare le leggendarie performance 4×4 di Jeep sul celebre Truck Jeep. L’autoarticolato in livrea nera su cui spicca il logo 4xe diventa uno spazio espositivo Jeep di 1200 m2 dotato di due pareti led, una Wall Box per ricaricare i SUV Jeep 4xe e soprattutto un ponte alto 9 metri e dotato di bascula con una pendenza di 45°. In questa configurazione è possibile, grazie agli istruttori Jeep, vivere le emozioni della guida off road e prove come il twist, apprezzando la proverbiale capability che contraddistingue il brand da oltre 80 anni e che sta evolvendo oggi in un approccio sempre più green grazie alla tecnologia ibrida plug-in 4xe. È rispettoso dell’ambiente anche l’approccio energetico: il Truck Jeep è infatti dotato di pannelli solari flessibili nella parte centrale della struttura.

4xe: il nuovo 4×4 secondo Jeep ancora più performante, sostenibile, efficiente e sicuro

Protagonista dei test drive la gamma di SUV 4xe, un “brand nel brand” che identifica l’evoluzione del concetto di capability arricchito di sostenibilità, efficienza e ancora più sicurezza e divertimento di guida. La nuova trazione integrale equipaggia i SUV made in Italy Compass e Renegade, le autovetture più vendute in Italia nell’intero comparto LEV, che comprende tutti i veicoli a basse emissioni, sia full electric sia plug-in hybrid, e l’icona Wrangler 4xe, l’esemplare Wrangler più potente, efficiente, sostenibile e tecnicamente avanzato mai introdotto in Europa.

Il DNA Jeep in armonia con la natura

La gamma 4xe racchiude tutti gli elementi caratteristici che definiscono ogni SUV Jeep, da dettagli di design immediatamente riconoscibili che sono propri del marchio e che comunicano visivamente capacità off-road, funzionalità e comportamento dinamico su strada, all’inimitabile DNA che si ritrova sottopelle e che grazie alla tecnologia ibrida plug-in rende Wrangler, Compass e Renegade i SUV Jeep più sostenibili, performanti e divertenti da guidare di sempre, letteralmente capaci di “andare ovunque e di fare qualsiasi cosa”, in ossequio al noto claim “Go Anywhere, Do Anything”. E nel corso dell’anno alla gamma 4xe si aggiungerà l’ammiraglia Grand Cherokee, il SUV più premiato di sempre, per la prima volta in versione ibrida plug-in.