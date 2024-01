La gamma Jeep 4xe protagonista dei 105XMasters a Prato Nevoso

Dopo il battesimo delle due tappe preliminari di Canazei e di Bardonecchia, il “Winter tour” di 105XMasters è entrato nel vivo lo scorso fine settimana a Prato Nevoso (CN), dove centinaia di persone hanno animato l’adrenalinico tour di action sport che toccherà i più bei comprensori sciistici italiani.

Oltre allo snowboard, allo sci e allo snowbike, il fine settimana ha previsto attività sportive entusiasmanti come l’Airboarding, disciplina che permette ai più coraggiosi di scendere le piste sdraiati su un bodyboard, un cuscino gonfiabile high tech usato per scivolare sulla neve.

Ad accompagnare le discese degli sportivi il brand Jeep, che ha portato sulle piste la gamma 4xe Plug-In Hybrid al gran completo, per un’esperienza unica di test drive sulla neve accompagnati da esperti istruttori. Nei due giorni, oltre 60 automobilisti hanno provato su strada i SUV leader in Italia nel comparto Plug-In Hybrid, e più di duecento hanno manifestato il loro interesse: un successo che porta la firma dei modelli Made in Italy Renegade 4xe, il modello PHEV più venduto nel segmento B-SUV; Compass 4xe, il modello Plug-In Hybrid più venduto in assoluto in Italia, dell’icona Wrangler 4xe e dell’ammiraglia Grand Cherokee 4xe.