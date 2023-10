La gamma Triumph Scrambler 1200 si rinnova

Triumph Motorcycles ha svelato la sua nuova gamma Scrambler 1200 per il 2024, che ha subito una profonda rivisitazione nei contenuti. Questa nuova lineup comprende la Scrambler 1200 X, un modello inedito e più accessibile, insieme a una versione aggiornata della Scrambler 1200 XE, che presenta nuove specifiche tecniche.

Entrambi i modelli sono spinti dal carismatico motore twin Triumph Bonneville da 1.200 cc, noto per la sua erogazione di potenza generosa e coppia abbondante. Inoltre, entrambi vantano una ruota anteriore da 21 pollici progettata per affrontare con successo le sfide dell’off-road più impegnativo. La qualità delle finiture, un marchio distintivo di Triumph, si riflette anche in questi nuovi modelli, che mirano a stabilire nuovi standard in termini di prestazioni e stile nella categoria delle Scrambler.

La Scrambler 1200 X, un’autentica novità che sostituisce la precedente versione XC, offre le stesse prestazioni entusiasmanti e la posizione di guida dominante che gli appassionati delle Scrambler hanno sempre apprezzato. Questo modello è stato progettato per essere più accessibile, con un’altezza della sella di 820 mm che può essere abbassata a 795 mm con l’opzione della sella bassa, disponibile come Accessorio Originale. La Scrambler 1200 X vanta anche un setup ciclistico ottimizzato, un prezzo competitivo e intervalli di manutenzione distanziati di 16.000 km, il che significa costi di gestione contenuti.

La sofisticata Scrambler 1200 XE, sempre all’avanguardia, è stata ulteriormente perfezionata con importanti aggiornamenti tecnici per il 2024. Questi includono pinze freno Brembo Stylema® di ultima generazione, sospensioni con maggiori possibilità di regolazione, dettagli estetici ulteriormente affinati e una vocazione turistica ancor più accentuata.