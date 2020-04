La Giornata della terra secondo Clementoni

L’Earth Day (Giornata della Terra) è la più grande manifestazione ambientale del pianeta, l’unico momento in cui tutti i cittadini del mondo si uniscono per celebrare la Terra e promuoverne la salvaguardia.

Nata il 22 aprile 1970 (come movimento universitario) per sottolineare la necessità della conservazione delle risorse naturali della Terra, nel tempo, la Giornata della Terra è divenuta un avvenimento educativo ed informativo. I gruppi ecologisti lo utilizzano come occasione per valutare le problematiche del pianeta: l’inquinamento di aria, acqua e suolo, la distruzione degli ecosistemi, le migliaia di piante e specie animali che scompaiono, e l’esaurimento delle risorse non rinnovabili.

Clementoni, come principale sostenitore dell’apprendimento attraverso il gioco, sceglie di avere un ruolo attivo

nel promuovere i valori del rispetto della natura nella prossima generazione di adulti grazie a prodotti della linea Play for future, giocattoli rispettosi della natura, realizzati con materiali riciclati o naturali (sia per packaging che per i componenti).

Una produzione più sostenibile e rispettosa dell’ambiente per far divertire ma anche per rendere più consapevoli i nostri bimbi.

Una foglia a forma di cuore è il simbolo di questi prodotti, il sigillo di garanzia che verrà apposto su tutti i prodotti che sono realizzati con materiali 100% riciclati o naturali, legno ricavato da foreste sostenibili e materie di alta qualità non tossiche.

In particolare, le proposte di Clementoni per questa giornata, prevedono:

Pianeta Terra – un gioco pensato per sensibilizzare i bambini su temi come: inquinamento, surriscaldamento globale e cambiamenti climatici.

Gardening Kit – per scatenare il pollice verde, con sementi bio, vasetti compostabili e utensili da giardino.

Seeb Bombs – per realizzare una vera esplosione naturale, con terra argilla e semi, attira anche insetti impollinatori.

Bird House – una casetta per uccellini e speciali sementi.