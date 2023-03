La Lega del Filo d’Oro Onlus inaugura il Centro Nazionale

È stato inaugurato ieri mattina il Centro Nazionale della Fondazione Lega del Filo d’Oro Onlus, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Si tratta di un polo di alta specializzazione in Italia per la diagnosi, l’assistenza, l’educazione e la riabilitazione delle persone con sordocecità e pluriminorazione psicosensoriale. Il Centro è stato progettato grazie all’esperienza e alle competenze maturate dall’Ente in quasi 60 anni di attività.

La cerimonia inaugurale ha visto il taglio del nastro simbolico, eseguito dai ragazzi della Fondazione negli spazi esterni della struttura, dove a dare il benvenuto è stato Rossano Bartoli, Presidente della Lega del Filo d’Oro, insieme ad alcune Autorità locali.

L’evento inaugurale è proseguito all’interno della Sala Polifunzionale del Centro, dove il Capo dello Stato, dopo l’intervento del Presidente della Fondazione Bartoli, ha potuto ascoltare le toccanti testimonianze di Daniele Orlandini, Presidente del Comitato dei familiari, di Francesco Mercurio, Presidente del Comitato delle persone sordocieche, della fisioterapista Francesca Graziosi e della volontaria Dayana Galassi. Alla cerimonia hanno preso parte, tra gli altri, il Vicepresidente della Camera On. Giorgio Mulè, il Ministro per la disabilità On. Alessandra Locatelli, il Presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli, il Presidente della Provincia di Ancona Daniele Carnevali, l’Arcivescovo di Ancona-Osimo Mons. Angelo Spina, il Prefetto di Ancona Darco Pellos e il Sindaco di Osimo Simone Pugnaloni.

“La data odierna rappresenta una giornata storica per la Lega del Filo d’Oro, che attraverso il completamento del Centro Nazionale corona un sogno, iniziato tanti anni fa. Se abbiamo, infatti, potuto raggiungere questo importante traguardo, lo dobbiamo alla straordinaria tenacia di una donna sordocieca, Sabina Santilli, che nel 1964 decise di dare vita, insieme al giovane sacerdote di Osimo don Dino Marabini e ad un gruppo di persone di buona volontà, ad un’Organizzazione che potesse unire con il resto del mondo persone che non potevano vederlo né sentirlo – ha dichiarato dichiara Rossano Bartoli, Presidente della Fondazione Lega del Filo d’Oro Onlus – Con determinazione quel sogno è diventato realtà e voglio ringraziare sentitamente il Presidente della Repubblica per aver scelto di celebrarlo insieme a noi, in questa occasione speciale, incoraggiandoci nella nostra opera, volta a migliorare le vite delle persone sordocieche e con gravi disabilità. Un ringraziamento particolare va, inoltre, a tutto il personale della Lega del Filo d’Oro, ai suoi volontari, alle famiglie e a tutti i suoi sostenitori privati, ma anche, fortemente, a tutte le Istituzioni locali e nazionali, che in questi anni ci sono state vicine”.

La struttura, realizzata in due lotti, è costituita da 9 edifici, 37 tra ambulatori medici e laboratori per l’attività occupazionale, 40 aule didattiche, foresterie per i familiari, 4 palestre per la fisioterapia e 2 piscine per l’idroterapia. È inoltre un punto di riferimento per la formazione di personale altamente specializzato e per l’attività di ricerca scientifica in ambito riabilitativo e sociale.

L’inaugurazione del nuovo Centro Nazionale rappresenta una pietra miliare nella storia della Fondazione Lega del Filo d’Oro Onlus e nella sua missione di supportare le persone con sordocecità e pluriminorazione psicosensoriale. Grazie a questo nuovo centro, la Fondazione sarà in grado di offrire ai suoi utenti un servizio ancora più completo e specializzato, migliorando così la qualità della vita di chi vive con queste disabilità.

Non solo. Il nuovo Centro Nazionale rappresenta anche un importante punto di riferimento per la formazione di personale altamente specializzato nel campo della sordocecità e della pluriminorazione psicosensoriale, così come per l’attività di ricerca scientifica in quest’ambito. Grazie a questo centro, la Fondazione Lega del Filo d’Oro Onlus sarà in grado di contribuire in modo significativo allo sviluppo della conoscenza e della ricerca scientifica nel campo delle disabilità sensoriali.