La Lega Serie A viaggia Hybrid grazie a KINTO

Anche nel 2022 KINTO sarà Mobility Provider degli eventi sportivi organizzati dalla Lega Serie A, contribuendo a rendere gli spostamenti delle persone più sostenibili.

Come già fatto quest’ anno, KINTO metterà a disposizione della Lega Serie A una flotta di 10 automobili Toyota e Lexus. La tecnologia Full Hybrid Electric di cui sono dotate le vetture, infatti, garantisce alte prestazioni abbinate a consumi ed emissioni di CO2 e di inquinanti estremamente ridotte (emissioni di NOx inferiori di circa il 90% rispetto ai limiti omologativi di legge) e oltre il 50% del tempo a zero emissioni in città.

Nel corso del primo appuntamento, la 34esima edizione della “Supercoppa Frecciarossa”, che l’Inter e la Juventus disputeranno il 12 Gennaio 2022, le vetture di KINTO accompagneranno la Coppa allo Stadio “Giuseppe Meazza” di Milano. Le vetture accompagneranno poi a maggio anche l’attesa Finale di “Coppa Italia Frecciarossa”.

“Siamo molto soddisfatti di annunciare il rinnovo della partnership con KINTO, con cui condividiamo l’interesse profondo verso le tematiche della sostenibilità e di una mobilità che dovrà sempre più svilupparsi nella direzione dell’attenzione all’ambiente – ha dichiarato Luigi De Siervo, Amministratore Delegato di Lega Serie A -. Iniziative come il car pooling e il car sharing sono fondamentali per la nostra società e in particolare per le future generazioni. Grazie all’accordo con KINTO i prossimi eventi di Lega Serie A, comprese le Finali di Supercoppa Frecciarossa e Coppa Italia Frecciarossa, saranno all’insegna della green mobility.”

“Siamo orgogliosi di rinnovare la collaborazione con Lega Serie A e di poter continuare insieme un percorso virtuoso di diffusione della mobilità sostenibile al servizio di importanti eventi sportivi nazionali – ha dichiarato Mauro Caruccio, CEO Toyota Financial Services Italia e Chairman e CEO KINTO Italia –KINTO si ispira ai principi di inclusività, accessibilità e sostenibilità e, con i suoi servizi innovativi vuole permettere a tutte le persone di muoversi senza limitazioni, in maniera semplice ed intuitiva. Con questo spirito siamo entusiasti di accompagnare gli appassionati a godere delle emozioni dello sport del calcio negli stadi italiani”

KINTO è il Brand globale di Mobilità del Gruppo Toyota, creato per soddisfare le nuove esigenze di mobilità: semplice, sostenibile e accessibile a tutti. KINTO incarna l’ambizione del Gruppo Toyota di offrire una mobilità centrata sulla persona, grazie alla combinazione delle più avanzate tecnologie digitali e dei sistemi di trasporto a più alta efficienza energetica.