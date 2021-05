La linea corsetteria cotone firmata Intimissimi

Intimissimi, l’intimo disegnato per la bellezza. Una lingerie basic dove la semplicità si unisce al comfort del cotone naturale abbracciando linee pulite, essenziali, pure.

Per tutte le donne che non rinunciano a sentirsi sempre se stesse, uniche perché sempre diverse, il brand si ispira ad una femminilità che non ha limiti in tutte le sue sfaccettature e forme.

La matrice Made in Italy del marchio viene esplicitata in questa campagna in modo nuovo, attuale, e diventa quasi una mission. Attraverso la costante ricerca e la selezione accurata dei tessuti più performanti, il brand vuole offrire nuove forme e silhouette in grado in valorizzare il corpo femminile. Un design nato per ogni donna, perché ciascuna è bella modo suo.

Un’artigianalità nata per stringere a sé tutte le donne. Perché essere donne oggi significa soprattutto sentirsi bene con sé stesse, scegliendo un #intimo non costrittivo ma valorizzante, in grado di far sentire bene, a proprio agio, chi lo indossa.

Un prodotto speciale ma a prezzi democratici, accessibili, perché la bellezza è un bene universale, di tutti. E di tutte. Nasce così la corsetteria in cotone basic, creata ad hoc per far sentire a proprio agio chi la indossa, grazie anche al contatto del soffice cotone sulla pelle.

Tra i tanti modelli tra cui scegliere, c’è il reggiseno Tiziana con coppe imbottite preformate o il balconcino Greta con coppa senza cuciture, proposto fino alla coppa D. Anche per il triangolo Lara le coppe sono state differenziate per i seni più abbondanti, con la possibilità di incrociare le spalline sulla schiena. Poi c’è Emma, triangolino con coppa doppiata e senza cuciture, oppure, più sportiva, la brassière di cotone dal moderno taglio canotta con elastico sotto seno. Tutti si possono abbinare alle parti basse già conosciute o alle nuove inserite in collezione come lo slip con fianchetto o il perizoma.