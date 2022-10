La magia di volare: AERONAUTICA MILITARE Man collezione FW22/23

La collezione Uomo FW 22/23 del brand AERONAUTICA MILITARE immagina il futuro ripensando al passato e cercando ispirazione nel presente.

La grande attenzione alla qualità dei materiali, delle lavorazioni e dei lavaggi, si intreccia alla continua ricerca di performance ottimali, che si traduce con l’utilizzo, in alcuni capi specifici, di tessuti innovativi, ecologici e sostenibili. Grazie alle quattro anime di questa collezione – Active, Pilot, Urban, Heritage – la FW 22_23 sarà un mix di modernità e tradizione, di comodità e stile.

ACTIVE – in evoluzione costante, i capi Active presentano linee ergonomiche confortevoli e un fit funzionale. Grande attenzione è riservata ai capispalla, realizzati con moderne tecniche di produzione e con materiali esclusivi. I colori principali sono il beige, il viola e il nero, con dettagli importanti come fodere, zip e ferma-coulisse a contrasto in giallo fluo.

PILOT –linea di ispirazione military dallo stile inconfondibile, improntata al presente e dedicata ad un target trasversale. I tessuti utilizzati sono performanti e di grande livello qualitativo, con finiture moderne e dettagli unici; i patch sono quelli storici, nella loro versione originale, caratterizzati da cromatismi accesi e audaci. Ai capi iconici vengono affiancati capispalla innovativi, per scaldare con stile la prossima stagione fredda. Completa la linea una piccola capsule dedicata alle Frecce Tricolori, contraddistinta dalla presenza di patch, grafiche e ricami, una reinterpretazione in chiave contemporanea delle grafiche di archivio della PAN. La gamma cromatica rispetta i colori caratterizzanti del brand: nero, verde militare e camouflage con tocchi di giallo e azzurro cielo.

URBAN – capi basici, dalle linee pulite e mai scontate, adatti ad affrontare le sfide della nuova quotidianità. Facili da indossare, sono tutti realizzati con tessuti esclusivi e confortevoli, dalle caratteristiche innovative e di prima qualità. Ogni dettaglio è studiato ad hoc, le grafiche sono molto discrete, tono su tono e mai invasive, con piccoli dettagli di colore che ne evidenziano i particolari. I colori della FW saranno classici e neutri: blu, tortora, grigio e bianco illuminati da una nuance rosso aranciato calda e intensa.