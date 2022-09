La Martina celebra la Sicilia

La Martina amplia i suoi orizzonti e, dopo il grande evento in apertura della Milan #fashion Week dello scorso giugno, volge lo sguardo verso la magnifica Sicilia, celebrando la sua bellezza e rendendola protagonista di una #sfilata, il prossimo 27 settembre, sulla maestosa scalinata del Teatro Massimo, nel centro storico di Palermo.

Dopo tanti anni, la moda torna protagonista sulla spettacolare scalinata del Teatro Massimo, il più grande edificio teatrale lirico d’Italia e il terzo più grande d’Europa, che farà da cornice scenografica alla sfilata del brand argentino. Con la luce calda e suggestiva del crepuscolo settembrino, lo show La Martina vedrà in scena la nuova collezione e le polo special edition “LA MARTINA LOVES SICILY” ispirate alla magnifica regione.

Il front row dello show, con oltre 200 posti placées, attende ospiti d’onore del panorama nazionale ed internazionale quali giornalisti, influencer, celebrity, buyer, amici del brand, ma la vera protagonista sarà tutta la città. I palermitani prenderanno parte al défilé e potranno ammirare lo spettacolo da Piazza Verdi: una narrazione a cielo aperto per dar voce al patrimonio culturale e alla tradizione sicula, fonte di ispirazione della special edition “LA MARTINA LOVES SICILY”. Seguirà un exclusive cocktail party su invito presso i Giardini del Massimo, una location che racconta cultura, bellezza ed eleganza per offrire un’esperienza memorabile agli ospiti del brand.

Una celebrazione dell’isola mediterranea dove La Martina, dopo lo sviluppo del piano di espansione commerciale, vede concretizzarsi il suo strategic plan, in particolare nelle città di Palermo e Catania, con l’apertura di nuovi sell corner.

“Abbiamo lavorato molto in questi mesi per aumentare la presenza del brand nell’incantevole regione, nonché mercato molto importante – afferma Alessandro Santamaria, Vice President del Marchio – oltre ad aver aumentato del 25% la presenza retail in particolare nella parte occidentale dell’isola. Questa magnifica isola rappresenta uno dei mercati più rilevanti in Italia e, proprio per questo, vogliamo cogliere l’occasione delle nuove aperture per celebrare e rendere omaggio alla più grande isola del Mediterraneo e a tutti i suoi abitanti, clienti molto affezionati al brand argentino”.

Continua Santamaria: “Palermo, insieme ai suoi cittadini, con la sua storia millenaria e la sua incomparabile bellezza, sarà scenografia, pubblico e protagonista della serata. Grazie anche alla fiducia e al supporto del Sindaco di Palermo e della Sovrintendenza del Teatro Massimo che hanno sposato appieno il progetto di rendere un monumento storico, quale il Teatro Massimo, per la prima volta nella storia palco di uno show grandioso”.