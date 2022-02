La Martina e QC Terme: un’alleanza di successo

Il 2021 è stato un anno ricco di nuovi progetti che hanno portato La Martina a stringere importanti e solide partnership nazionali e internazionali. In particolare, il brand argentino ha collaborato con la più importante realtà nel settore del benessere e dell’ospitalità alberghiera dall’orgoglio tutto italiano: QC Terme.

Si tratta di due mondi diversi ma con aspetti profondamente somiglianti: due aziende dall’impronta familiare, in cui i valori genuini sono gli elementi fondanti e la perseveranza il motore del successo. Per questo decidono di unirsi e di diventare partner per fondere le proprie expertise e offrire un’esperienza unica.

Infatti, la splendida location di QC Terme Bormio ha ospitato gli scatti emozionali della FW 21-22 firmata La Martina. Un luogo magico nel cuore della Valtellina, ricco di storia e tradizione, che ha saputo esaltare i capi invernali contraddistinti dall’anima del brand: heritage inglese, polo, passione argentina e lusso.

Una collaborazione vincente che è stata confermata anche dal contest “Gusto del Benessere”. Un invito a creare contenuti social in cui condividere i valori in comune con quelli del brand argentino: Onore, Rispetto, Famiglia, Fairplay, Amicizia. In palio un premio firmato QC Terme: un weekend da sogno al Grand Hotel Bagni Nuovi di Bormio.

Due realtà di eccellenza che hanno radicato una partnership importante e di successo, che per il 2022 vedrà i due player protagonisti di una rinnovata collaborazione fatta di inediti e stimolanti progetti.