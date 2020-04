La mobilità a portata di mano con l’ APP Leasys CarCloud

La “Fase 2” è ufficialmente cominciata e in vista della ripresa delle normali attività quotidiane, FCA Bank e Leasys, società leader della mobilità in Italia, lanciano la nuova app Leasys CarCloud che consentirà una gestione a 360° del proprio abbonamento.

L’ App permette agli utenti di accedere direttamente alla propria Area Riservata e, da lì, avere sempre a portata di mano tutta la gamma di servizi offerti da CarCloud. Si tratta del primo abbonamento all’auto in Italia, che privilegia la libertà di muoversi scegliendo il tipo di mezzo più funzionale in base alle differenti situazioni e bisogni, e pensato per offrire vantaggi e flessibilità ai privati e ai liberi professionisti. Il tutto all’insegna di una nuova mobiltà che rispetta i parametri di massima sicurezza igienico-sanitaria.

I servizi disponibili spaziano dal monitoraggio dei chilometri percorsi e di quelli residui alla possibilità di cambiare auto o opzione di abbonamento (scegliendo tra City Plus con Fiat Panda e 500, Metropolis Evo con Fiat 500X e 500L, Family con Fiat Tipo, Jeep® Adventure e Alfa Romeo Stelvio e Giulia). Oltre a questo, sarà possibile aggiungere uno o più servizi accessori per potenziare il proprio piano (come l’assicurazione Super Cover, la Seconda Guida e i Km aggiuntivi) e monitorare la fatturazione dell’abbonamento gestendo i propri dati e le modalità di addebito. La nuova app Leasys CarCloud, disponibile per Android e a breve per iOS, sarà affiancata dal servizio di Home Delivery, grazie al quale gli utenti potranno, senza alcun costo aggiuntivo per la prima consegna, scegliere tra due possibili modalità di ritiro: direttamente a domicilio o presso uno degli oltre 150 Leasys Mobility Store convenzionati in Italia.