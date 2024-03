La Neue Klasse in formato SAV: la BMW Vision Neue Klasse X

Un nuovo Vision Vehicle del BMW Group offre una prima visione della Neue Klasse in formato SAV: la BMW Vision Neue Klasse X porta l’estetica, la tecnologia, la sostenibilità e la filosofia della Neue Klasse nel settore dei veicoli Sport Activity. La prima variante completamente elettrica su questa nuova architettura entrerà in produzione di serie nello stabilimento di Debrecen (Ungheria) nel 2025.

In combinazione con il design a due volumi di un modello BMW X, il linguaggio di design semplificato sviluppato per la Neue Klasse rappresenta anche un grande salto in avanti sia nel design esterno che in quello interno. Con la sua maggiore altezza da terra, l’architettura del veicolo completamente elettrico offre nuove possibilità per un interno ancora più spazioso. Permette un passo lungo, sbalzi corti e proporzioni classiche BMW. Grandi superfici vetrate e il tetto panoramico in vetro inondano l’interno di luce naturale, creando una spaziosità ariosa che è completata da tessuti in colori caldi.

Il nuovo look del marchio per i modelli BMW X contribuisce anche alla forte presenza del Vision Vehicle. Unità LED verticalmente allineate offrono una nuova interpretazione della firma luminosa caratteristica di BMW. Al centro c’è la griglia a doppio rene BMW, reinventata come una scultura tridimensionale con contorni verticalmente allineati e retroilluminati. Insieme, i fari e la griglia creano un effetto di illuminazione che viene attivato quando il conducente si avvicina al veicolo e continua all’interno.

La sezione posteriore è potente e atletica. Luci posteriori che si estendono verso il centro forniscono un’interpretazione orizzontale della familiare forma a L di BMW. I suoi elementi stampati in 3D sono controllati individualmente con intensità luminosa variabile per trasmettere un effetto di profondità particolarmente espressivo.

All’interno, la posizione di seduta leggermente rialzata garantisce un’esperienza di guida sicura. Il volante ridisegnato con pulsanti multifunzione, il Central Display con funzionalità di controllo touch intuitivo e BMW Panoramic Vision, insieme al controllo vocale avanzato dell’Assistente Personale Intelligente BMW, fungono da interfacce senza sforzo e intuitive per l’interazione uomo-auto. BMW Panoramic Vision proietta informazioni chiave su tutta la larghezza del parabrezza. Sarà completato nei modelli di produzione della Neue Klasse dal migliorato BMW 3D Head-Up Display.

L’Esperienza Sonora Personale, presentata per la prima volta con il nuovo HYPERSONX WHEEL, apre ulteriori possibilità. Con questa funzione digitale, gli occupanti dell’auto possono godere del loro suono preferito in ogni viaggio. Il suono, generato in tempo reale e regolato con un tocco del dito su HYPERSONX WHEEL, è un contributo innovativo all’esperienza utente immersiva e olistica che trasforma l’interno della BMW Vision Neue Klasse X in uno spazio di esperienza personale.

La Neue Klasse annuncia anche un nuovo capitolo nella storia della produzione. Lo stabilimento del Gruppo BMW a Debrecen in Ungheria è stato pianificato e sviluppato come una iFACTORY.