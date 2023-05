La nuova collezione Pandora Moments: l’estate brilla di simboli e energia

Per chi ama il sole e sogna ad occhi aperti, Pandora ha il piacere di presentare la sua nuova collezione Pandora Moments dedicata all’estate. Questa collezione unisce la passione per i simboli stagionali all’ispirazione proveniente dal mondo celeste e animale. Con charms, anelli e pendenti realizzati con cura in Oro 14k e Argento Sterling 925, Pandora cattura l’essenza dell’estate, celebrando la positività, la luce e la speranza che caratterizzano questa stagione d’oro.

Nella nuova collezione, i charms con i simboli del sole e della luna rappresentano la splendida positività e la nuova speranza che accompagna l’estate. Realizzati con maestria e cura, questi charms brillano in Oro 14k e Argento Sterling 925, catturando l’energia e lo splendore della luce. Inoltre, gli anelli componibili della collezione uniscono gli opposti in modo armonioso: una fascia Placcata in Oro 14k con il motivo del mezzo sole nascente si inserisce in una fascia in Argento Sterling 925 con una mezzaluna. Indossati insieme o separatamente, questi potenti simboli portano con sé un significato profondo, arricchendo il tuo look estivo.

La collezione estiva Pandora non si limita solo ai simboli celesti, ma abbraccia anche il misticismo degli animali. Il nuovo pendente Ape Scintillante cattura l’attenzione grazie al suo corpo ricavato da un cristallo giallo tagliato a cabochon e dipinto a mano con smalto nero. Questa creazione unica rappresenta la potenza della natura e il suo ruolo di guardiana del mondo. Inoltre, l’incantevole pendente Farfalla Vetro di Murano Blu, con ali in vetro di Murano di colore azzurro sfumato, rappresenta la rinascita e il rinnovamento. Indossando questo charm, potrai sentire un senso di speranza per la stagione futura che permea ogni momento.

La nuova collezione Pandora non si limita solo a gioielli preziosi, ma introduce anche un nuovo bracciale in pelle intrecciata dal vivace colore blu. Questo audace elemento offre una nuova texture e uno spunto per lo styling estivo, consentendoti di esprimere la tua personalità in modo unico e vibrante.

La maestria degli artigiani Pandora è evidente in ogni dettaglio della nuova collezione estiva. Grazie a un mix di tecniche e materiali, dalla creazione di opali in laboratorio agli smalti che cambiano colore, ogni pezzo è unico e rappresenta un’opera d’arte. L’abilità dei maestri artigiani si riflette in ogni creazione, offrendoti gioielli di alta qualità che porteranno con sé la magia dell’estate