La Nuova Lancia Ypsilon sfila sul lungomare di Napoli

Si è conclusa ieri a Napoli la quarta tappa del roadshow della Nuova Lancia Ypsilon, che ha visto dieci Ypsilon attraversare luoghi iconici come il Castel dell’Ovo, il Maschio Angioino e i quartieri di Chiaia e Vomero, sotto lo sguardo ammirato dei residenti e dei turisti. Il tour ha poi toccato anche Piazza del Plebiscito, cuore della cultura e della storia napoletana, e il quartiere Centro Direzionale, simbolo della modernità e dell’innovazione di Napoli, accolta sempre dall’entusiasmo del pubblico.

Napoli è una città che unisce il fascino della storia con un’eleganza senza tempo, incastonata tra il mare cristallino e l’iconico sfondo del Vesuvio. È la dimora di Parthenope, simbolo mitologico che ha ispirato l’ultimo film di Nicola Sorrentino che evoca un richiamo irresistibile e una bellezza senza pari, proprio come la Nuova Ypsilon. Del resto, l’eleganza autentica del nuovo modello Lancia riflette l’unicità di Napoli, celebre per il suo stile che spazia dall’alta sartoria delle boutique del Vomero e di Chiaia all’arte della ceramica di Capodimonte. Senza dimenticare le mille sfaccettature di questa città sempre affascinante e originale, magistralmente raccontata dal Premio Oscar Paolo Sorrentino nel suo ultimo capolavoro “Parthenope”,

Luca Napolitano, CEO del marchio Lancia, ha dichiarato: “Siamo estremamente orgogliosi del successo della Nuova Lancia Ypsilon a Napoli, una città che rappresenta il cuore pulsante della cultura e della storia italiana e che ha accolto con entusiasmo il nostro modello. Questo avvincente tour tra le principali città italiane sta mettendo in risalto la bellezza immortale di metropoli dalle radici antiche ma completamente proiettate nel futuro, proprio come la nostra prima vettura della nuova era di Lancia. Napoli, con le sue strade ricche di storia e la sua modernità, è stata il palcoscenico ideale per mostrare ciò che la Ypsilon ha da offrire. Il nostro obiettivo è assicurare ai nostri clienti un’esperienza indimenticabile fatta di eleganza ed innovazione.”

La Nuova Lancia Ypsilon ha poi attraversato Via Toledo, con le sue boutique e le caratteristiche vetrine, luogo dove la moda e l’eleganza italiana si incontrano.