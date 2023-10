La nuova Mercedes-AMG GT Coupé debutta in Italia

La Mercedes-AMG GT 63 4MATIC+ Coupé debutta sul mercato italiano. La nuova supersportiva della Stella unisce un’esperienza di guida estremamente dinamica a un’eccezionale adattabilità all’uso quotidiano. Le tecnologie avanzate, come le sospensioni AMG RIDE CONTROL con stabilizzazione attiva del rollio, l’asse posteriore sterzante di serie e l’aerodinamica attiva, conferiscono al veicolo un’andatura più incisiva. Inoltre, per la prima volta, la trazione integrale AMG Performance 4MATIC+ completamente variabile distribuisce tutta la potenza del motore V8 biturbo AMG da 4,0 litri. Tra le caratteristiche di serie spiccano anche il sistema DIGITAL LIGHT e la modalità Drift. La configurazione sportiva AMG, esclusiva di questo modello, offre spazio sufficiente per i passeggeri e i bagagli, soddisfacendo così i requisiti di una vera Gran Turismo, unendo un’elevata praticità quotidiana alle prestazioni di guida più sportive presenti nella gamma Mercedes-AMG. Il portellone posteriore EASY PACK con apertura hands-free semplifica le operazioni di carico e scarico, mentre i sedili posteriori ribaltabili consentono di ampliare significativamente lo spazio del bagagliaio.

Il fulcro funzionale e visivo dell’abitacolo è rappresentato dal touchscreen multimediale MBUX da 11,9 pollici, con formato verticale che offre vantaggi evidenti, in particolare per la navigazione, oltre a una maggiore ergonomia. Il sistema di navigazione MBUX Premium e AMG TRACK PACE sono inclusi di serie, insieme al pacchetto di memoria che consente di memorizzare fino a tre diverse posizioni dei sedili.

Un altro punto di forza sono i sedili sportivi AMG regolabili elettricamente, caratterizzati da un design scultoreo e un pannello in argento cromato con scritte AMG. Oltre al comfort straordinario, offrono un notevole supporto laterale. La scelta dei materiali per i rivestimenti è ampia, con diverse opzioni tra cui pelle Nappa monocolore o bicolore, nonché la pregiata pelle Nappa MANUFAKTUR con trapuntatura a diamante. È disponibile anche la combinazione sportiva di pelle Nappa e microfibra MICROCUT, con impunture a contrasto in giallo o rosso.

Il motore V8 biturbo AMG da 4,0 litri, ulteriormente migliorato, eroga una potenza di 430 kW (585 CV) con una coppia massima di 800 Nm in un ampio intervallo di regime, da 2.500 a 4.500 giri/min. La nuova coupé sportiva realizzata ad Affalterbach impiega solo 3,2 secondi per accelerare da 0 a 100 km/h.

Mercedes-AMG GT 63 4MATIC+ Coupé debutta sul mercato italiano con prezzi a partire da 198.561 euro.